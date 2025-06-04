Як часто поливати часник: щоб уникнути гнилі та пересихання

Часник — одна з найпопулярніших і найкорисніших культур на українських городах. Його використовують не лише як пряність, а й як природний антибіотик. Проте виростити великий, соковитий часник — завдання не з найлегших. Один із ключових чинників успіху — правильний полив. Надмірна волога може призвести до загнивання головок, а нестача — до дрібного і сухого врожаю.

Читай, скільки разів на тиждень поливати часник, коли припиняти зволоження та як уникнути загнивання – у нашому матеріалі.

Як часто можна поливати часник

Скільки разів на тиждень поливати часник

Полив залежить від фази росту, погоди та типу ґрунту.

Весна — початок активного росту:

Поливай 1–2 рази на тиждень, якщо немає дощів.

Уникай застою води — часник не любить “болотного ґрунту”.

Травень–червень — формування головки:

У цей період рослина найбільше потребує вологи.

2 рази на тиждень, по 10–12 літрів на 1 м².

Липень — дозрівання:

За 2–3 тижні до збирання врожаю полив припиняють повністю.

Це дає час головкам “дозріти” і уникнути надмірної вологості в ґрунті.

Коли припиняти зволоження

Зволоження часнику зазвичай припиняють у кінці червня — на початку липня, залежно від сорту та кліматичних умов регіону. Ознакою того, що часник більше не потребує поливу, є жовтіння кінчиків листя та вилягання стебел. У цей період рослина завершує вегетацію, і надлишок вологи може лише нашкодити. Оптимально припинити полив за 18–20 днів до планованого збирання врожаю, щоб головки мали час зміцніти та підсохнути в ґрунті.

Як уникнути загнивання головок

Правильний дренаж: якщо ґрунт важкий, додай пісок. Не поливай часто: краще рідше, але рясно. Уникай поливу в жару: краще зранку або ввечері. Обробка перед посадкою: знезаражуй зубчики в слабкому розчині марганцівки. Мульча: зберігає вологу й захищає від перегріву — солома, тирса, скошена трава.

Правильний режим поливу — запорука того, що ти збереш міцні, здорові та ароматні головки часнику, які довго зберігатимуться і тішитимуть смаком. Спостерігай за рослинами, орієнтуйся на погодні умови та потреби культури — і природа щедро віддячить тобі за турботу.

А ще для наших читачів матеріал з порадами чим підживити часник коли він жовтіє та поясненням чому так відбувається.

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