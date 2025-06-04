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Як часто поливати часник: щоб уникнути гнилі та пересихання

Леся Манзюк, редакторка сайту 04 Червня 2025, 18:30 2 хв.
Як часто треба поливати часник
Фото Pixabay

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