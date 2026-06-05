Коли обривати стрілки на часнику — для гарного врожаю та здорової рослини

Вирощування врожаю — не лише висадка в землю та полив, але й інші важливі процеси. Наприклад, при вирощуванні часнику важливо також вчасно обрізати стрілки.

А коли та як правильно обривати стрілки на часнику та зрозуміти, що час для цього настав — читай в матеріалі.

Коли обривати стрілки на часнику

Городники з невеликим досвідом у догляді за врожаєм можуть запитати, чи потрібно обривати стрілки на часнику. Адже, на перший погляд, рослина може виглядати повністю здоровою та не потребувати жодних операцій.

Але стрілки часнику потрібно обов’язково видаляти. Вони висмоктують соки з рослини та заважають їхньому нормальному росту. Щоб отримати гарний врожай, позбутися від них — важлива умова.

Стрілки є тільки в озимого часнику, тобто такого, що висаджують восени й залишають зимувати в землі. Він починає рости на початку червня, а до кінця місяця на кінці часнику з’являється квітка з насінням.

А зі стрілок часнику можна приготувати смачну страву, яку можна подавати з м’ясом, рагу або їсти під гарнір.

Обрізати стрілки часнику слід з другої половини червня. Але орієнтуватися можна і на зовнішній вигляд і дозрівання рослини.

Як обрізати стрілки на часнику

Обрізати стрілки рекомендують ножицями, садовим секатором або ножем. Видаляти їх краще на висоті 1 см від основи. Але варто почекати декілька днів, а не обрізати одразу після появи. Якщо поквапитися, то на місці зрізаних стрілок швидко виростуть нові.

Також важливим є те, як правильно обривати стрілки на часнику та за яких умов це краще робити. Їх краще підрізати в теплий сонячний ранок, адже тоді вони добре підсохнуть.

Це також знизить ризик інфікування рослин та допоможе часнику швидко відновитися. Наступного дня після обрізки часник слід полити. Не варто обрізати стрілки ввечері або відразу після поливу.

Але якщо хочеться зібрати насіння часнику наступного року, можна не видаляти стрілки на всіх рослинах. Тоді їх можна залишити на кількох із них до кінця літа. У серпні насіння дозріє і його можна буде зібрати.

А як зберігати часник після викопування — читай в нашому матеріалі.

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