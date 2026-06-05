Стиль життя

Коли обривати стрілки на часнику — для гарного врожаю та здорової рослини

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Червня 2026, 13:30 2 хв.
коли обривати стрілки часнику
Фото Pexels

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