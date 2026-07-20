Парк Жовтневий у Чернівцях: що подивитися, де знаходиться та як доїхати

Парк Жовтневий — одна з найулюбленіших зон відпочинку жителів і гостей Чернівців. Це місце, де можна провести день із сім’єю, зайнятися спортом, прогулятися мальовничими алеями або просто насолодитися природою.

Щороку сюди приходять тисячі відвідувачів, адже парк Жовтневий Чернівці поєднує зелені насадження, сучасні розваги та цікаві культурні події.

Парк Жовтневий Чернівці: історія найбільшого міського парку

Тим, кого цікавить Жовтневий Чернівці історія, варто знати, що він є найбільшим міським парком, площа якого становить близько 70 гектарів. Він має статус пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення та вже багато років залишається одним із символів відпочинку у місті.

Територію постійно озеленюють. Зокрема, у 2017 році тут висадили дубову алею на честь буковинців, які загинули під час бойових дій на сході України. Сьогодні це місце продовжують оновлювати, висаджуючи нові дерева та облаштовуючи сучасні зони відпочинку.

Парк Жовтневий у Чернівцях: що подивитися

У парку Жовтневому в Чернівцях варто запланувати кілька годин для знайомства з усіма його локаціями.

На території розташовані два мальовничі штучні озера, біля яких люблять відпочивати містяни. В теплу пору року тут можна побачити квітучі водяні лілії, а також стати учасником відкриття корабельного сезону, коли всі охочі можуть спробувати себе в керуванні бойовим кораблем вікінгів.

Для любителів активного відпочинку працюють спортивні майданчики, футбольні поля, скейт-парк, мінігольф і перший в Україні Вітапаркур — спеціальний фітнес-маршрут із природних матеріалів, який поєднує бігову трасу зі смугою перешкод та дерев’яними тренажерами.

Окремої уваги заслуговують атракціони, які щороку приваблюють чимало відвідувачів. Тут працює парк розваг із каруселями для дітей різного віку, мотузковий парк Proлаз, де можна випробувати власну спритність, а поруч розташовані торгові точки зі смаколиками та прохолодними напоями.

Крім цього, тут регулярно проходять фестивалі та масові заходи. Серед найвідоміших — сімейний фестиваль OZYORKA FAMILY FEST, артпікнік SVITLO, ягідний фестиваль та інші культурні події.

Парк Жовтневий Чернівці: адреса

Туристів часто цікавить, де знаходиться парк Жовтневий в Чернівцях. Завдяки зручному розташуванню дістатися сюди можна практично з будь-якої частини міста.

Якщо ти плануєш відвідати це місце у Чернівцях, варто заздалегідь дізнатися, як доїхати.

Найзручніше скористатися громадським транспортом до зупинок:

Вул. Небесної Сотні — приблизно 5 хвилин пішки до входу в парк;

Училище №15.

Також підійдуть маршрутки та автобуси, які курсують через вулицю Небесної Сотні або проспект Незалежності. Зручно дістатися і тролейбусами, що проходять повз ринок Головний або вулицю Героїв Майдану.

Парк залишається одним із найкращих місць для відпочинку в Чернівцях незалежно від пори року. Тут можна неспішно прогулятися тінистими алеями, провести час із родиною, зайнятися спортом або просто насолодитися природою далеко від міської метушні.

Завдяки поєднанню сучасної інфраструктури, мальовничих краєвидів і різноманітних розваг парк Жовтневий давно став однією з головних туристичних локацій міста.

Головне фото: Туристичний портал Чернівці.

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