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Парк Жовтневий у Чернівцях: що подивитися, де знаходиться та як доїхати

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Липня 2026, 18:00 3 хв.
Парк Жовтневий Чернівці: що подивитися туристам

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