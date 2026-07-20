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Як правильно вибрати шкільний рюкзак: поради для батьків

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Липня 2026, 19:06 3 хв.
Шкільний рюкзак: як обрати якісну та зручну модель для дитини
Фото Pexels

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