Учнів в школах меншає: скільки дітей навчається в Україні у 2025 році

В Україні значно зменшилась кількість школярів, що навчаються зараз у школах. Якщо порівнювати з минулим роком, то дітей, що навчаються у закладах, стало на 400 тисяч менше.

Читай у матеріалі, скільки дітей зараз навчається у школах та які зміни готують у МОН.

Скільки дітей навчається у школах станом на 2025 рік

Під час освітньої конференції заступник міністра освіти Андрій Сташків зазначив, що згідно зі статистикою, станом на 1 листопада, в Україні ходять в школу 3 мільйони 600 тисяч дітей.

Це на 400 тисяч менше ніж у минулому навчальному році. Тож субвенція буде розраховуватися саме на таку (меншу) кількість учнів

, — зазначив заступник.

Варто зазначити, що першачків цьогоріч також менше — 252 тисячі порівняно з тогорічною кількістю у розмірі 314 тисяч. Серед причин — низький рівень народжуваності, а також масовий виїзд людей за кордон.

Також у міністерстві планують скоригувати розрахункову наповнюваність класів — середнє значення кількості учнів у класі для певної адміністративної одиниці — яку не переглядали з 2022 року.

Крім цього, як зазначив Сташків, планується розрахунок коштів, що використовуються для організації навчання учнів за індивідуальною програмою, окремо — через те, що таких учнів зараз понад 200 тисяч осіб.

Раніше ми писали, коли будуть весняні канікули — читай у матеріалі, коли можна буде відпочити від уроків.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!