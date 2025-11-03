Зимові канікули в Україні 2025 — коли і скільки відпочиватимуть школярі

У школах України вже визначили орієнтовний календар зимових канікул. Попри те, що остаточне рішення ухвалює педагогічна рада кожного закладу освіти, уряд оприлюднив рекомендований графік відпочинку для учнів.

Про тривалість навчального року 2025–2026 повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Коли зимові канікули в Україні 2025

Згідно з рекомендаціями Кабінету Міністрів, зимові канікули 2025–2026 навчального року розпочнуться 27 грудня 2025 року. Цього дня більшість шкіл завершить навчання перед святами.

Втім, у різних регіонах дати можуть відрізнятися — кожен заклад освіти має автономію у визначенні структури навчального року.

Деякі школи можуть почати відпочинок раніше або пізніше, залежно від безпекової ситуації.

Коли починаються зимові канікули в Україні 2025

Орієнтовна дата початку — 27 грудня 2025 року. Саме тоді учні отримають змогу перепочити від навчання і підготуватися до свят. Тривалість канікул становить близько двох тижнів.

Коли закінчуються зимові канікули в Україні 2025

За попереднім графіком, останній день відпочинку припадає на 10 січня, а вже з 11 січня школярі повертаються за парти.

Втім, школи можуть коригувати цей термін, якщо виникне потреба у додаткових консультаціях або карантинних перервах.

Коли зимові канікули у школах України 2025

Навчальний рік 2025–2026 традиційно стартував 1 вересня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026 року. При цьому школи самостійно планують структуру освітнього процесу — за семестрами або триместрами, а також тривалість навчального тижня.

Зимові канікули мають тривати не менше 30 календарних днів упродовж року, але через воєнний стан і можливі зміни графік може бути скориговано.

Зміни у навчальному процесі 2025–2026

Міністерство освіти у 2025 році скасувало наказ №1112 про дистанційне навчання, але залишило головні його принципи.

Тож формат навчання залежить від безпекової ситуації:

Очна форма — у безпечних регіонах.

Дистанційна — для прифронтових шкіл або дітей за кордоном.

Педагогічний патронаж — для учнів із тимчасово окупованих територій.

МОН наголошує, що поєднання очного й дистанційного навчання в одному класі небажане, адже це впливає на якість освіти.

