Вартість навчання у вишах України 2026: де найдорожче, а де найдешевше

У 2026/27 навчальному році ціни на контракт у більшості українських університетів зросли приблизно на 25–30%: у середньому це вже не 40–60 тис. грн, а ближче до 50–90 тис. залежно від спеціальності та вишу, а у топових програмах ІТ і права — ще й вище.

Тож яка тепер вартість навчання у вишах України 2026 — у матеріалі.

Ціна на навчання 2026у престижних вишах Києва

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського — контракт на бакалавраті у 2026 році коштує від 36 000 до 54 100 грн на рік. Найдорожчими залишаються комп’ютерні науки та кібербезпека.

— контракт на бакалавраті у 2026 році коштує від 36 000 до 54 100 грн на рік. Найдорожчими залишаються комп’ютерні науки та кібербезпека. Київський національний університет імені Тараса Шевченка — офіційні ціни на більшість програм 2026/27 ще публікуються, але за оцінками освітніх порталів, популярні спеціальності на кшталт права, міжнародних відносин, ІТ та економіки можуть коштувати близько 50–85 тис. грн на рік.

— офіційні ціни на більшість програм 2026/27 ще публікуються, але за оцінками освітніх порталів, популярні спеціальності на кшталт права, міжнародних відносин, ІТ та економіки можуть коштувати близько 50–85 тис. грн на рік. Національний університет Києво-Могилянська академія — традиційно входить до найдорожчих державних університетів України. Вартість навчання на популярних програмах часто перевищує 60–80 тис. грн на рік.

Але існують і більш бюджетні варіанти. Приміром, вартість контрактного навчання на бакалавраті в Національному університеті “Київський авіаційний інститут”коливається приблизно від 24 до 40 тисяч гривень на рік. Найдорожчими є авіаційні та IT-спеціальності, тоді як гуманітарні напрями зазвичай обходяться дешевше.

В Національному університет біоресурсів і природокористування України готують фахівців із ветеринарії, харчових технологій, екології та агробізнесу, і він залишається одним із найдоступніших за вартістю у Києві. Вартість контрактного навчання тут становить приблизно від 22 500 до 39 700 гривень на рік.

А Український державний університет імені Михайла Драгоманова можна взагалі вважати одним із найдоступніших за вартістю у столиці: контрактне навчання коштує приблизно від 16 200 до 40 200 гривень на рік.

Вартість вищої освіти в Україні 2026: Львів

Національний університет Львівська політехніка — один із найбільш затребуваних вишів країни. У 2026 році навчання на технічних та ІТ-напрямах коштує переважно 48–58 тис. грн на рік, економіка та менеджмент — 34–42 тис. грн.Найдорожчі спеціальності тут уже наблизилися до 70–90 тис. грн на рік. Наприклад, програми зі штучного інтелекту та інженерії програмного забезпечення є серед найдорожчих.

— один із найбільш затребуваних вишів країни. У 2026 році навчання на технічних та ІТ-напрямах коштує переважно 48–58 тис. грн на рік, економіка та менеджмент — 34–42 тис. грн.Найдорожчі спеціальності тут уже наблизилися до 70–90 тис. грн на рік. Наприклад, програми зі штучного інтелекту та інженерії програмного забезпечення є серед найдорожчих. Львівський національний університет імені Івана Франка — за даними освітніх оглядів 2026 року, окремі ІТ-напрями вже коштують близько 86 тис. грн на рік. Дорого також обходяться міжнародні відносини (70–86 тис.), право (75–86 тис.) і журналістика (65–69 тис.). Більш доступними залишаються технічні, природничі та педагогічні спеціальності — тут ціни стартують від 35–52 тисяч гривень на рік.

Вартість навчання у ВНЗ 2026: Харків

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна вже затвердив вартість контрактного навчання на 2026/27 рік окремим наказом ректора. Точні суми залежать від спеціальності, але університет належить до найдорожчих і найпрестижніших закладів Сходу України.

вже затвердив вартість контрактного навчання на 2026/27 рік окремим наказом ректора. Точні суми залежать від спеціальності, але університет належить до найдорожчих і найпрестижніших закладів Сходу України. Харківський національний університет радіоелектроніки традиційно залишається одним із лідерів у сфері ІТ та кібербезпеки, а вартість контракту зазвичай співставна з КПІ та Львівською політехнікою.

Чому зростає вартість навчання в університеті

Зростання вартості навчання частково пояснюється підвищенням зарплат викладачам: з 1 січня 2026 року їх підвищили приблизно на 30%, а з 1 березня мало бути іще 20% надбавки. А також витратами на енергозабезпечення, опалення тощо. Це автоматично підвищує собівартість навчання, яку заклади закладають у контрактні ціни.

Водночас держава збільшила фінансування приблизно на 10% для окремих вразливих університетів, зокрема переміщених із прифронтових регіонів. Але ці кошти не враховуються при розрахунку вартості навчання, тому на ціну контракту це суттєво не впливає.

Джерела: Education.ua, Тykyiv, Wz.lviv.ua.

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