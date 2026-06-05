Для тебе Освіта

Вартість навчання у вишах України 2026: де найдорожче, а де найдешевше

Ольга Петухова, редакторка сайту 05 Червня 2026, 16:00 4 хв.
скільки коштує навчання в університеті
Фото Pexels

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