Не лише Оксфорд: українські виші потрапили до рейтингу найкращих у світі

Одразу 22 українські університети увійшли до світового рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2026. Це на п’ять більше, ніж торік.

Хто представляє Україну в списку

Найкращим українським вишем знову став Сумський державний університет, який утримав позицію в межах 1001–1200 місць.

Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського опинився у групі 1201–1500.

Ще 20 українських університетів увійшли до категорії 1501+. Це свідчить про поступовий розвиток української освіти навіть попри війну та економічні труднощі.

Торік у рейтингу Times Higher Education було лише 17 українських закладів, тож цьогорічна динаміка — найкраща за останні роки.

Лідери світового рейтингу

Вже десятий рік поспіль перше місце у світі займає Оксфордський університет (Велика Британія). На другій позиції — Массачусетський технологічний інститут, а третє місце розділили Принстонський і Кембриджський університети.

Гарвард, який торік був третім, цього разу посів п’яту сходинку разом зі Стенфордом. За кількістю представників у рейтингу перше місце стабільно утримують США, тоді як Індія цьогоріч піднялася на друге.

Український контекст

Улітку також оприлюднили Консолідований рейтинг українських університетів – 2025, що враховує результати 240 закладів.

Лідерами національного списку стали:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет Львівська політехніка.

На тлі позитивних новин про українську освіту спалахнула гучна історія довкола Українського католицького університету у Львові. Режисерка Наталка Ворожбит заявила, що її доньці, Параскеві, відмовили у поселенні до колегіуму через емодзі ЛГБТ-прапора в профілі соцмережі.

