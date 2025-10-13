Не только Оксфорд: украинские вузы вошли в рейтинг лучших в мире

Сразу 22 украинских университета вошли в мировой рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2026. Это на пять больше, чем в прошлом году.

Кто представляет Украину в списке

Лучшим украинским вузом вновь стал Сумской государственный университет, который удержал позицию в диапазоне 1001–1200 мест. Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Горбачевского оказался в группе 1201–1500.

Еще 20 украинских университетов вошли в категорию 1501+. Это свидетельствует о постепенном развитии украинского образования даже несмотря на войну и экономические трудности.

Только год назад в рейтинге Times Higher Education было 17 украинских вузов, поэтому нынешняя динамика — лучшая за последние годы.

Лидеры мирового рейтинга

Уже десятый год подряд первое место в мире занимает Оксфордский университет (Великобритания). На второй позиции — Массачусетский технологический институт, а третье место разделили Принстонский и Кембриджский университеты.

Гарвард, который в прошлом году занимал третью строчку, теперь оказался на пятом месте вместе со Стенфордом.

По количеству университетов в рейтинге первое место стабильно удерживают США, тогда как Индия в этом году поднялась на второе.

Украинский контекст

Летом также опубликовали Консолидированный рейтинг украинских университетов – 2025, в который вошли результаты 240 заведений.

Лидерами национального списка стали:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет Львовская политехника.

На фоне позитивных новостей об украинском образовании разгорелась громкая история вокруг Украинского католического университета во Львове. Режиссер Наталка Ворожбит заявила, что ее дочери Параскеве отказали в поселении в колледж общежитие из-за эмодзи с ЛГБТ-флагом в профиле социальной сети.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!