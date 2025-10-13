Для тебя Образование

Не только Оксфорд: украинские вузы вошли в рейтинг лучших в мире

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 октября 2025, 17:00 2 мин.
Украинское образование в мировом рейтинге
Фото Pexels

