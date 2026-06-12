Что будет, если не сдать НМТ: развитие событий после неудачного сдачи экзамена

Получение результатов НМТ – один из самых эмоциональных моментов для выпускников 11 классов и их родителей.

Однако статистика УЦОКО за последние годы неумолима: во время сессий 2024 и 2025 годов около 14% участников не смогли преодолеть минимальный пороговый балл хотя бы по одному предмету, из-за чего весь тест автоматически считается непройденным для целей поступления.

Читай в материале, что будет, если не сдать НМТ и что можно сделать после неуспешного выполнения теста.

Что будет, если не сдать НМТ

Правила приема Министерства образования и науки Украины на 2026 год строги: если выпускник не набрал установленный порог хотя бы по одному из четырех обязательных предметов, он полностью теряет право участвовать в общем конкурсе на бакалавриат в ЗВО как на бюджет, так и на контракт.

Электронный кабинет абитуриента в таком случае просто заблокирует подачу заявлений, а пересдать тест в текущем году для улучшения балла невозможно — дополнительная сессия предназначена исключительно для тех, кто пропустил основную по уважительным причинам.

Однако неудача НМТ не влияет на получение школьного аттестата о полном общем среднем образовании и не является финалом образовательной траектории.

Что делать, если не составил НМТ

Введение в профессиональные колледжи

Это самый популярный и перспективный вариант продолжения обучения без потери года. Украинские колледжи принимают выпускников 11 классов на соискание степени профессионального младшего бакалавра без сертификатов НМТ.

Конкурсный отбор базируется на среднем балле школьного аттестата, результатах индивидуального устного собеседования, творческого конкурса или на основе рассмотрения мотивационных писем.

Учеба длится от 2 до 3 лет, после чего выпускник получает полноценную практическую профессию в сферах IT, бизнеса, медицины, педагогики или инженерии, а также имеет законное право поступить в университет сразу на 2-й или 3-й курс по сокращенной программе.

Дополнительным бонусом для студентов дневной формы обучения в колледжах является официальное право на отсрочку от мобилизации.

Читать по теме Можно ли пересдать НМТ в следующем году и повторно попробовать свои силы Второй шанс есть! Читай о пересдаче НМТ в следующем году и что для этого нужно.

Профессионально-техническое образование (ПТУ и лицеи)

Для тех, кто стремится максимально быстро выйти на рынок труда и начать зарабатывать, идеальным выбором есть заведения профессионально-технического образования.

Прием документов здесь осуществляется без общенациональных тестов на основе конкурса школьных документов и внутреннего собеседования.

Срок обучения составляет от 1 до 1,5 лет.

Рынок труда в Украине демонстрирует критически высокий спрос и достойную оплату для специалистов рабочей квалификации: автомехаников, поваров, сварщиков, швей и специалистов технического обслуживания.

Получив диплом младшего специалиста, выпускник впоследствии может беспрепятственно продолжить обучение в колледже или вузе.

Обучение за границей

Некоторые европейские университеты, а также колледжи Канады не требуют от украинских абитуриентов результатов НМТ.

Главными критериями для зачисления являются свидетельство о среднем образовании, своевременная подача пакета документов, мотивационное письмо и подтвержденное знание языка обучения на уровне B1-B2.

Некоторые иностранные вузы предлагают подготовительные языковые курсы прямо при заведении или позволяют учиться в дистанционном или смешанном формате.

Стратегическая пауза (Gap Year)

Практика свободного года между школой и университетом общепринята в США и странах ЕС.

Выпускники, сознательно взявшие год перерыва, демонстрируют в будущем высшую мотивацию и значительно лучшие академические результаты. Оказавшись в условиях академической паузы, абитуриент может:

Устроиться на работу или стажировку, чтобы обрести финансовую самостоятельность, первый трудовой опыт и более четко понять собственные карьерные стремления.

Заняться неформальным образованием, пройдя сертифицированные онлайн-курсы.

Уделить время интенсивному изучению иностранных языков и волонтерской деятельности.

Получить психологическую разгрузку, проанализировать причины неудачи и преодолеть страх перед экзаменами вместе с психологом.

Подготовка к НМТ-2027

Если главной целью остается диплом украинского университета, этот год должен стать периодом фундаментальной подготовки к следующей вступительной кампании.

Статус выпускника прошлых лет позволяет готовиться целенаправленно, не отвлекаясь на школьные уроки, контрольные и выпускные экзамены.

Для достижения результата в 190-200 баллов и поступления в бюджет в следующем году следует отказаться от хаотического зазубривания в пользу структурированного обучения.

Раньше мы рассказывали, какие предметы будут сдавать абитуриенты на НМТ-2027 – читай в материале, к чему следует готовиться.

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