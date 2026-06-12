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Что будет, если не сдать НМТ: развитие событий после неудачного сдачи экзамена

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 июня 2026, 14:00 4 мин.
что будет если не сдать нмт
Фото Pexels

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