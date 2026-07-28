Для тебя Новости

Взрыв авто в Одессе: СБУ сообщила о теракте

Марина Слизовская 28 июля 2026, 14:30 1 мин.
Взрыв авто в Одессе
Фото Нацполиция

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь