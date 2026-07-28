Взрыв авто в Одессе: СБУ сообщила о теракте

Утренний взрыв автомобиля в Одессе 28 июля представители Управления СБУ области квалифицировали как террористический акт.

Об этом сообщило Управление СБУ в Одесской области.

Взрыв авто в Одессе 28 июля: что известно

Взрыв авто в Одессе сегодня, 28 июля, по данным местной полиции, произошел в 08:00 в одном из дворов по улице Семена Палия в Пересыпском районе Одессы.

Внедорожник взорвался после того, как водитель завел его и поехал.

О взрыве авто в Одессе сообщила супруга 49-летнего потерпевшего

Мужчина получил ранения, медики осмотрели его на месте происшествия.

Автомобиль, как пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники, принадлежит военному.

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Сообщается, что на месте взрыва работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

СБУ квалифицировала взрыв автомобиля в Пересыпском районе как теракт и уже открыла соответствующее уголовное производство (ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что в результате взрыва авто в Одессе погиб 21-летний водитель.

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