Взрыв авто в Одессе: СБУ сообщила о теракте

Утренний взрыв автомобиля в Одессе 28 июля представители Управления СБУ области квалифицировали как террористический акт.
Об этом сообщило Управление СБУ в Одесской области.
Взрыв авто в Одессе 28 июля: что известно
Взрыв авто в Одессе сегодня, 28 июля, по данным местной полиции, произошел в 08:00 в одном из дворов по улице Семена Палия в Пересыпском районе Одессы.
Внедорожник взорвался после того, как водитель завел его и поехал.
О взрыве авто в Одессе сообщила супруга 49-летнего потерпевшего
Мужчина получил ранения, медики осмотрели его на месте происшествия.
Автомобиль, как пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники, принадлежит военному.
Сообщается, что на месте взрыва работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
СБУ квалифицировала взрыв автомобиля в Пересыпском районе как теракт и уже открыла соответствующее уголовное производство (ст. 258 Уголовного кодекса Украины).
Ранее сообщалось, что в результате взрыва авто в Одессе погиб 21-летний водитель.
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