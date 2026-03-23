Планировали подрыв авто ВСУ в Полтаве: задержаны два несовершеннолетних агента РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией нейтрализовали опасную террористическую угрозу в Полтаве. Благодаря действиям на опережение правоохранителям удалось сорвать план российских спецслужб по ликвидации украинских военнослужащих.

В результате спецоперации были задержаны два агента РФ, которые оказались местными подростками. Злоумышленники готовили самодельное взрывное устройство для подзрыва автомобиля с воинами ВСУ.

Задержаны двое 16-летних жителей Полтавы. Ребята попали в поле зрения окупантов через Telegram-каналы, где искали легкие заработки. Российский куратор предоставил подросткам подробные инструкции по изготовлению самодельной бомбы из подручных средств.

Согласно плану врага, фигуранты должны были:

самостоятельно изготовить взрывное устройство;

найти место парковки военного автомобиля и согласовать его с “центром”;

заложить бомбу под транспортное средство.

Российские спецслужбы планировали активировать устройство дистанционно именно в тот момент, когда к автомобилю приблизятся украинские бойцы. Это должно было привести к многочисленным жертвам и резонансному теракту в тыловом городе.

Сотрудники СБУ разоблачили преступные намерения на этапе подготовки. Задержание произошло в одном из гостиничных номеров Полтавы, где подростки завершали снаряжение взрывного устройства.

Во время обыска стражи порядка изъяли уже готовое к использованию устройство, а также смартфоны, содержащие переписку с куратором и фотодоказательства выполнения предварительных этапов заказа.

Фигурантам официально сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют приготовление к террористическому акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258) и умышленное повреждение имущества (ч. 2 ст. 194).

Несмотря на юный возраст, закон предусматривает суровое наказание за подобные преступления – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств деятельности этой сети и привлечению к ответственности организаторов со стороны РФ.

