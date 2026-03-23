Планували підрив авто ЗСУ в Полтаві: затримано двох неповнолітніх агентів РФ

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували небезпечну терористичну загрозу в Полтаві. Завдяки діям на випередження правоохоронцям вдалося зірвати план російських спецслужб щодо ліквідації українських військовослужбовців.

У результаті спецоперації було затримано двох агентів РФ, які виявилися місцевими підлітками. Зловмисники готували саморобний вибуховий пристрій для підриву автомобіля з воїнами ЗСУ.

Затриманими є двоє 16-річних жителів Полтави. Хлопці потрапили в поле зору окупантів через Telegram-канали, де шукали легких заробітків. Російський куратор надав підліткам детальні інструкції щодо виготовлення саморобної бомби з підручних засобів.

Згідно з планом ворога, фігуранти мали:

самостійно виготовити вибуховий пристрій;

знайти місце паркування військового авто та узгодити його з “центром”;

закласти бомбу під транспортний засіб.

Російські спецслужби планували активувати пристрій дистанційно саме в той момент, коли до автівки наблизяться українські бійці. Це мало призвести до численних жертв та резонансного теракту в тиловому місті.

Співробітники СБУ викрили злочинні наміри на етапі підготовки. Затримання відбулося в одному з готельних номерів Полтави, де підлітки саме завершували спорядження вибухового пристрою.

Під час обшуку правоохоронці вилучили вже готовий до використання пристрій, а також смартфони, які містили листування з куратором та фотодокази виконання попередніх етапів замовлення.

Обом фігурантам офіційно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їм інкримінують готування до терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258) та умисне пошкодження майна (ч. 2 ст. 194).

Незважаючи на юний вік, закон передбачає суворе покарання за такі злочини — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин діяльності цієї мережі та притягнення до відповідальності організаторів з боку РФ.

