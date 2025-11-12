Служба безпеки України запобігла серії терактів у Києві, організованих Федеральною службою безпеки РФ. За даними слідства, ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви в торговельно-розважальних центрах та на одній зі станцій метро.

Завдяки оперативним діям СБУ плани зірвано, а організатора встановлено. Деталі слідства читай у матеріалі.

Резидента ФСБ було викрито — деталі розслідування

Як з’ясувало розслідування, фігурант — мешканець Криму, який після окупації півострова почав працювати на російську спецслужбу. Він підшукував однодумців для вербування до агентурного апарату ФСБ, зокрема знайомих з українським громадянством, які не підлягали мобілізації.

Один з агентів, завербований резидентом, прибув до Києва через треті країни. Він отримав координати схрону з пістолетом Макарова та спорядженим магазином для здійснення замовного вбивства медійної особи.

Крім того, агент мав підготувати теракти в кількох ТРЦ та на станції метро. Для цього він отримав інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, захованих у рюкзаках. Кожна вибухівка мала бути обладнана мобільним телефоном для дистанційного підриву в годину пік, щоб максимізувати кількість жертв. Метою було поширити панічні настрої серед киян і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в столиці.

СБУ задокументувала всі контакти агента з резидентом, які відбувалися через Крим. Резиденту заочно повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Оскільки він перебуває на окупованій території, тривають заходи для притягнення до відповідальності. Питання кваліфікації злочинів агента-виконавця вирішується.

Розслідування ведеться спільно зі слідчими СБУ в Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

