Для тебе Новини

Ракети FP-5 Flamingo уразили військовий завод у Чебоксарах — Зеленський

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Червня 2026, 13:46 3 хв.
Рекордна відстань Київ Чебоксари подолана: українські Flamingo знищили воєнний завод окупантів

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь