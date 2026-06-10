Ракети FP-5 Flamingo уразили військовий завод у Чебоксарах — Зеленський

Цієї ночі українські пташки знову влаштували справжню спеку на території країни-агресора. Сили оборони України масштабно атакували об’єкти військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу Росії.

Найгучнішою подією стало ураження підприємства в республіці Чувашія, де під приціл потрапив стратегічно важливий об’єкт. Про це пише Президент України Володимир Зеленський.

Чебоксари: воєнний завод ВНДІР-Прогрес охопив вогонь

Головною ціллю у Чебоксарах став воєнний завод ВНДІР-Прогрес. Це підприємство — справжнє серце навігаційних систем ворога.

Саме тут виготовляють антени типу Комета та супутникові приймачі, які росіяни встановлюють на свої Шахеди, крилаті ракети Калібр та комплекси Іскандер.

Удару завдали воїни Ракетних військ, використавши новітні українські ракети FP-5 Flamingo. Результат — підтверджена пожежа та серйозне руйнування потужностей.

Як зазначив президент Зеленський, цей завод забезпечував окупантів критичними компонентами для обстрілів українських міст, тож тепер ворог відчує дефіцит мізків для своїх ракет.

Читати на тему Дрони замість миру: Росія порушила режим тиші в перші ж години після його оголошення Росія проігнорувала режим тиші та атакувала Україну дронами.

Чебоксари: відстань від України та нові рекорди далекобійності

Багатьох цікавить географія ударів, адже для міста Чебоксари відстань від України становить понад 900 кілометрів. Це чергове підтвердження того, що у тилу РФ більше немає безпечних зон.

Відстань Київ — Чебоксари — це довгий шлях через кілька областей Росії, який українські Flamingo подолали непоміченими для ворожої ППО.

Системне знищення таких підприємств у місті Чебоксари — це не просто бавовна, а стратегічне обеззброювання агресора.

Нафтовий мор у Самарі та Володимирській області

Окрім військового заводу, дісталося і нафтовій інфраструктурі.

Куйбишевський НПЗ: один із гігантів російської переробки (3,7 млн тонн на рік) опинився у вогні. Це підприємство живило пальним окупаційні війська.

Володимирська область: СБУ успішно відпрацювала по двох об’єктах нафтової інфраструктури на відстані 700 км від кордону.

Також Генштаб підтвердив успішне полювання у Чорному морі. Танкер “тіньового флоту” РФ WEST Horizon, який перевозив нафту в обхід санкцій, отримав влучання у гвинто-рульову групу. Тепер судно надовго вибуло з гри.

Приємні новини надійшли і після аналізу результатів удару по арсеналу в Великій Іжорі (Ленінградська область), який стався 6 червня.

Підтверджено знищення 18 наземних сховищ з боєприпасами та вибухівкою. Вторинна детонація була такої сили, що її зафіксували засоби спостереження на великій відстані.

Главное фото: Скриншот.

Раніше ми писали, що на Рівненщині чоловік відкрив вогонь із автомата по групі ТЦК — читай в матеріалі подробиці інциденту.

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