200 справ з початку вторгнення: СБУ про розслідування щодо священиків УПЦ МП

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Служба безпеки України (СБУ) розпочала 208 кримінальних проваджень щодо антиукраїнської діяльності та інших злочинів представників УПЦ (Московського патріархату) — про це повідомляє СБУ.

Читай у матеріалі деталі слідств щодо священиків УПЦ МП.

Розслідування щодо священиків УПЦ МП — деталі СБУ

Серед фігурантів — 27 вищих чинів церкви, зокрема митрополити та архієпископи, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, ці клірики виконували завдання РФ з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, використовуючи релігійні громади для вербування вірян, виправдання воєнних злочинів окупантів та закликів до захоплення держави.

Один із нещодавніх прикладів — підозра настоятелю храму УПЦ (МП) на Донеччині, який коригував вогонь по позиціях Сил оборони України та поширював фейки про українських захисників. Зловмисник перебуває під вартою.

Крім того, спільні розслідування СБУ та Національної поліції виявили причетність окремих кліриків до розбещення неповнолітніх, поширення дитячої порнографії та організації схем для ухилянтів від мобілізації.

Загалом 78 представників УПЦ (МП) отримали підозри у вчиненні злочинів, а 40 з них уже засуджені до тюремного ув’язнення, зокрема чотири архієреї — керівники єпархій в різних регіонах України. За ініціативи СБУ припинено українське громадянство та скасовано посвідки на тимчасове проживання 19 клірикам, які мають російські паспорти.

Зокрема, припинено громадянство Ореста Березовського (відомого як митрополит Онуфрій), очільника УПЦ (МП). За інформацією СБУ, він перебуває на зв’язку з московською патріархією, протидіяв незалежності української церкви від РПЦ та підтримує політику, яка схвалює російську агресію.

Підозру отримав і патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який, за даними слідства, входить до найближчого оточення вищого керівництва РФ і одним з перших публічно схвалив повномасштабну війну проти України. Він використовує підконтрольні громади РПЦ для поширення кремлівських наративів. Крім Кирила, підозри оголошено ще 18 представникам вищого духовенства РПЦ.

За матеріалами СБУ Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції щодо 17 священнослужителів УПЦ (МП) та 23 керівників РПЦ. Служба безпеки наголошує, що діє виключно в межах Конституції та законодавства України, поважаючи право на свободу віросповідання.

