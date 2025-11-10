Для тебе Війна в Україні

200 справ з початку вторгнення: СБУ про розслідування щодо священиків УПЦ МП

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 10 Листопада 2025, 15:00 2 хв.
понад 200 кримінальних проваджень проти священників УПЦ МП
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь