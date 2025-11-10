200 дел с начала вторжения: СБУ о расследовании в отношении священников УПЦ МП

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Служба безопасности Украины (СБУ) начала 208 уголовных производств по антиукраинской деятельности и другим преступлениям представителей УПЦ (Московского патриархата) — об этом сообщает СБУ.

Читай в материале детали следствий касательно священников УПЦ МП.

Расследование в отношении священников УПЦ МП — детали СБУ

Среди фигурантов — 27 высших чинов церкви, включая митрополитов и архиепископов, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, эти клирики выполняли задачи РФ по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, используя религиозные общины для вербовки верующих, оправдания военных преступлений оккупантов и призывов к захвату государства.

Один из недавних примеров — подозрение настоятелю храма УПЦ (МП) в Донецкой области, который корректировал огонь по позициям Сил обороны Украины и распространял фейки об украинских защитниках. Злоумышленник находится под стражей.

Кроме того, совместные расследования СБУ и Национальной полиции выявили причастность отдельных клириков к развращению несовершеннолетних, распространение детской порнографии и организации схем для уклоняющихся от мобилизации.

В общей сложности 78 представителей УПЦ (МП) получили подозрения в совершении преступлений, а 40 из них уже приговорены к тюремному заключению, включая четырех архиереев — управляющих епархиями в разных регионах Украины. По инициативе СБУ прекращено украинское гражданство и упразднены виды на временное проживание 19 клирикам, имеющим российские паспорта.

В частности, прекращено гражданство Ореста Березовского (известного как митрополит Онуфрий), главы УПЦ (МП). По информации СБУ, он находится в связи с московской патриархией, противодействовал независимости украинской церкви от РПЦ и поддерживает политику, одобряющую российскую агрессию.

Подозрение получил и патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), который, по данным следствия, входит в ближайшее окружение высшего руководства РФ и одним из первых публично одобрил полномасштабную войну против Украины. Он использует подконтрольные общины РПЦ для распространения кремлевских нарративов. Кроме Кирилла, подозрения объявлены еще 18 представителям высшего духовенства РПЦ.

По материалам СБУ Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 17 священнослужителей УПЦ (МП) и 23 руководителей РПЦ. Служба безопасности отмечает, что действует исключительно в рамках Конституции и законодательства Украины, уважая право на свободу вероисповедания.

Ранее мы писали, что УПЦ МП имеет связь с РФ до сих пор — читай в материале, что известно.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!