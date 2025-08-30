Тянут время ради привилегии: проверка УПЦ МП обнаружила связь с Россией

Год назад Верховная Рада приняла закон О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций, запрещающий религиозные организации, связанные с Русской православной церковью.

По закону, Государственная служба по этнополитике и свободе совести, в середине мая начала проверку Киевской митрополии Украинской Православной Церкви относительно связи с РПЦ. Проверка установила связь УПЦ с Русской православной церковью.

Проверка УПЦ МП: обнаружены прямые связи с РФ

Украинской православной церкви было вынесено предписание: сначала до 18 августа устранить нарушения — то есть окончательно порвать с Москвой, иначе будет суд. Но поскольку предписание по почте поступило 24 августа, срок сместили на неделю.

Украинская православная церковь так называемого Московского патриархата имеет более 8 тысяч приходов по всей территории Украины. Именно ее священники чаще всего среди других церквей становятся коллаборантами или скрыто работают на РФ.

Именно духовенство УПЦ время от времени отказывается отпевать украинских воинов и устраивает скандалы, если люди стремятся перейти к ПЦУ. Сперва проверили Киевскую митрополию. Связь с Россией была найдена. Срок предписания истек 24 августа.

Все, что говорится в предписании — выйти из состава Русской православной церкви и предоставить доказательства, — говорит председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

Ни о каких гонениях речь не идет. От УПЦ не требуют отречься от православной веры, смены литургических обычаев или календаря, языка богослужений или провозглашения автокефалии. В УПЦ заявляют, что уже третий год как полностью независимы от РПЦ.

Читать по теме УПЦ МП дали месяц на расторжение всех отношений с Россией Что известно о новом предписании к УПЦ МП и что будет, если его положения будут проигнорированы.

Митрополит Климент уверяет, что у УПЦ нет никакой связи с РПЦ. Главным доказательством расторжения отношений с Москвой Климент называет устав церкви, в который в мае 2022 года были внесены изменения.

Часть верующих и священников УПЦ приняли изменения, но церковь не отделилась от РФ на деле. УПЦ ведь не вышла из состава РПЦ, синодальных комиссий, межсоборного присутствия и архиерейского собора.

Три года назад из устава вычеркнули упоминание Русской православной церкви, но оставили ссылку на грамоту патриарха Алексия 1990 года, которая якобы дает самостоятельность и независимость в управлении Украинской православной церкви, но на самом деле никакой независимости не было, объясняет Виктор Еленский.

Русская церковь никогда не собиралась давать Украинской православной церкви независимость и самостоятельность.

Но для руководителей УПЦ это не аргументы. Там повторяют то же самое, что действуют по закону и не понимают, чего от них хотят. За границей священники УПЦ МП представляют РПЦ, а в Украине говорят о независимости. УПЦ полностью выполняет кремлевскую идею — показать, что в Украине якобы происходят преследования православных.

УПЦ развернула мощную пропагандистскую кампанию в Европе и Америке о гонениях православных. Так пытаются затянуть переговоры с РФ и получить гарантии неприкосновенности Русской православной церкви в Украине. Этого же потребовал и Путин после встречи с Трампом на Аляске.

Вікна-Новини также рассказывали о лишении украинского гражданства митрополита Онуфрия.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!