УПЦ МП дали месяц на расторжение всех отношений с Россией

Деятельность Российской Православной Церкви на территории Украины запрещена. Однако УПЦ МП, действующая в структуре российской церкви, до сих пор работает. 17 июля Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) издала предписание, которым обязала Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата устранить нарушения и выйти из структуры.

Времени дали до 18 августа.

Детальнее о предписании на прекращение связей с РПЦ, рассказываем дальше.

Предписание УПЦ МП на прекращение связей с РПЦ

Согласно предписанию от ГЭСС, обнародованного на официальном сайте, Киевскую митрополию Украинской православной церкви московского патриархата обязывают выйти из структуры РПЦ в течение месяца, то есть до 18 августа.

Таким образом, настоятель УПЦ МП Онуфрий должен предоставить подтверждение выхода УПЦ из структуры РПЦ.

Это решение должны быть приняты высшими органами церковной власти.

В частности, это касается полного опровержения всех положений РПЦ, а также УПЦ должна отозвать всех священнослужителей синода российской церкви.

Церковь должна признать решение об аннексии епархий УПЦ и назначении РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ недействительным.

Об этом Онуфрий должен публично заявить в устной или письменной форме.

В противном случае суд рассмотрит прекращение деятельности УПЦ МП.

Закон О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций предусматривает, что вместе с отчетом об устранении нарушений УПЦ может подать возражения по установленным признакам аффилированности с РПЦ. Срок представления отчета может быть продлен не более чем на 60 дней.

Напомним, что еще в прошлом году Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ. Кто еще попал в список таких, читай в материале.

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