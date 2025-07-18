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УПЦ МП дали месяц на расторжение всех отношений с Россией

Виктория Мельник, журналист сайта 18 июля 2025, 10:00
упц мп

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