Холодные батареи: куда звонить по телефону в разных городах, чтобы узнать, почему нет отопления

С наступлением холодов в Украине начался отопительный сезон. Погода за окном может радовать снежными видами, но холод заставляет нас дрожать.
В такое время хочется сидеть в теплом доме, но иногда случается, что отопление исчезает.
Мы расскажем, куда звонить, если у тебя нет отопления. В материале ты найдешь информацию для разных городов Украины.
Нет отопления Киев: куда звонить
В Киеве услугу централизованного отопления большинству жителей предоставляют две теплоснабжающие организации: КП КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО и ООО Евро-Реконструкция.
Если у тебя нет отопления, ты можешь позвонить по телефону:
- 1557 (со стационарного) и 044 500 15 57 (с мобильного) — Диспетчерская служба города Киева (КП КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО);
- 044 277 6 277; 044 277 277 6 (многоканальные); (063) 025 316 6; (063) 025 392 6; (050) 359 00 47; (050) 359 01 25; (067) 110 22 03; (067) 110 88 03 — ООО Евро-Реконструкция.
Нет отопления Одесса: куда звонить
Если ты живешь в Одессе и у тебя нет отопления, можешь обратиться в диспетчерскую службу КП Теплоснабжение города Одессы за номерами:
- 705 62 49 — Центральная диспетчерская (Балковская 1б);
- (063) 361 51 31 — Пересыпский район;
- (063) 361 26 94; (063) 361 26 21 — Хаджибейский район;
- (063) 361 66 46, (063) 361 84 75 — Киевский район;
- 705 62 01, (063) 361 26 21, (063) 361 45 01 — Приморский район.
Куда звонить, если нет отопления в Запорожье
Если в Запорожье нет отопления, жители города могут обратиться в Контакт-центр по номерам:
- 15 80 (из стационарных);
- (061) 787 15 80;
- (050) 414 15 80;
- (067) 656 15 80.
Нет отопления Львов: куда звонить
Если во Львове отсутствует отопление, ты можешь обратиться в диспетчерскую службу КП Львовтеплоэнерго за номерами:
- (032) 260 33 16 (для стационарных телефонов);
- 15 85 (для стационарных телефонов).
Куда звонить в Днепре, если нет отопления
Если нет отопления в Днепре, можно позвонить в Контакт-центр по номерам:
- (056) 732 12 12;
- (095) 732 12 12;
- (096) 732 12 12;
- (073) 732 12 12.
Нет отопления в Харькове: куда звонить
Чтобы узнать, почему нет отопления в Харькове, нужно позвонить в диспетчерскую службу КП Харьковские тепловые сети по номеру: 725 02 57.
Также жители города могут получить оперативную информацию по вопросам подачи отопления и горячей воды (и других вопросов) по многоканальному телефону Кол-центра: 341 41 40.
Куда звонить, если нет отопления в Полтаве
Если нет отопления в Полтаве, то можно обратиться в КП Полтаватеплоэнерго за номерами:
- 0532) 510-455 — информационно-справочная линия, колл-центр;
- (050) 303 34 02 — информационно-справочная линия;
- (095) 278 47 06 — информационно-справочная линия;
- (067) 503 00 35 — информационно-справочная линия;
- (0532) 510 400 — диспетчерская служба.
Нет отопления Николаев: куда звонить
Если ты живешь в Николаеве и у тебя нет отопления, можно позвонить в ОКП Николаевоблтеплоэнерго по номерам:
- (050) 421 49 58 — горячая линия;
- 44 25 77 — диспетчерская служба;
- (095) 822 11 66 — диспетчерская служба;
- (0512) 46 51 29 — служба тепловых сетей;
- (050) 383 20 46 — служба тепловых сетей.
Нет отопления в Виннице: куда звонить
Если у тебя исчезло отопление в Виннице, ты можешь позвонить в диспетчерскую службу Винницгортеплоэнерго по номеру (0432) 43 34 95.
Что делать, если исчезло отопление
Если у тебя исчезло отопление во время холодов, сначала надо проверить официальные сообщения городских властей. Также можно позвонить по соответствующим номерам и узнать, в чем причина проблемы.
Чтобы не замерзнуть, нужно выбрать одно помещение в доме для обогрева, плотно закрыть окна шторами, жалюзи или ролетами. Можно включить дополнительный источник тепла — обогреватель. Но не включай сразу несколько, ведь сеть может не выдержать. Также нужно есть тёплую пищу и пить горячие напитки.
Также следует избегать несчастных случаев, поэтому:
- не нужно греться с помощью неприспособленных средств (газовой плиты или зажженных конфорок и т.п.);
- не использовать буржуйки в квартирах, а также бензиновые генераторы или газовые баллоны;
- не употреблять алкогольные напитки ради ложного ощущения согревания.
