Холодные батареи: куда звонить по телефону в разных городах, чтобы узнать, почему нет отопления

С наступлением холодов в Украине начался отопительный сезон. Погода за окном может радовать снежными видами, но холод заставляет нас дрожать.

В такое время хочется сидеть в теплом доме, но иногда случается, что отопление исчезает.

Мы расскажем, куда звонить, если у тебя нет отопления. В материале ты найдешь информацию для разных городов Украины.

Нет отопления Киев: куда звонить

В Киеве услугу централизованного отопления большинству жителей предоставляют две теплоснабжающие организации: КП КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО и ООО Евро-Реконструкция.

Если у тебя нет отопления, ты можешь позвонить по телефону:

1557 (со стационарного) и 044 500 15 57 (с мобильного) — Диспетчерская служба города Киева (КП КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО);

044 277 6 277; 044 277 277 6 (многоканальные); (063) 025 316 6; (063) 025 392 6; (050) 359 00 47; (050) 359 01 25; (067) 110 22 03; (067) 110 88 03 — ООО Евро-Реконструкция.

Нет отопления Одесса: куда звонить

Если ты живешь в Одессе и у тебя нет отопления, можешь обратиться в диспетчерскую службу КП Теплоснабжение города Одессы за номерами:

705 62 49 — Центральная диспетчерская (Балковская 1б);

(063) 361 51 31 — Пересыпский район;

(063) 361 26 94; (063) 361 26 21 — Хаджибейский район;

(063) 361 66 46, (063) 361 84 75 — Киевский район;

705 62 01, (063) 361 26 21, (063) 361 45 01 — Приморский район.

Куда звонить, если нет отопления в Запорожье

Если в Запорожье нет отопления, жители города могут обратиться в Контакт-центр по номерам:

15 80 (из стационарных);

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80.

Нет отопления Львов: куда звонить

Если во Львове отсутствует отопление, ты можешь обратиться в диспетчерскую службу КП Львовтеплоэнерго за номерами:

(032) 260 33 16 (для стационарных телефонов);

15 85 (для стационарных телефонов).

Куда звонить в Днепре, если нет отопления

Если нет отопления в Днепре, можно позвонить в Контакт-центр по номерам:

(056) 732 12 12;

(095) 732 12 12;

(096) 732 12 12;

(073) 732 12 12.

Нет отопления в Харькове: куда звонить

Чтобы узнать, почему нет отопления в Харькове, нужно позвонить в диспетчерскую службу КП Харьковские тепловые сети по номеру: 725 02 57.

Также жители города могут получить оперативную информацию по вопросам подачи отопления и горячей воды (и других вопросов) по многоканальному телефону Кол-центра: 341 41 40.

Куда звонить, если нет отопления в Полтаве

Если нет отопления в Полтаве, то можно обратиться в КП Полтаватеплоэнерго за номерами:

0532) 510-455 — информационно-справочная линия, колл-центр;

(050) 303 34 02 — информационно-справочная линия;

(095) 278 47 06 — информационно-справочная линия;

(067) 503 00 35 — информационно-справочная линия;

(0532) 510 400 — диспетчерская служба.

Нет отопления Николаев: куда звонить

Если ты живешь в Николаеве и у тебя нет отопления, можно позвонить в ОКП Николаевоблтеплоэнерго по номерам:

(050) 421 49 58 — горячая линия;

44 25 77 — диспетчерская служба;

(095) 822 11 66 — диспетчерская служба;

(0512) 46 51 29 — служба тепловых сетей;

(050) 383 20 46 — служба тепловых сетей.

Нет отопления в Виннице: куда звонить

Если у тебя исчезло отопление в Виннице, ты можешь позвонить в диспетчерскую службу Винницгортеплоэнерго по номеру (0432) 43 34 95.

Что делать, если исчезло отопление

Если у тебя исчезло отопление во время холодов, сначала надо проверить официальные сообщения городских властей. Также можно позвонить по соответствующим номерам и узнать, в чем причина проблемы.

Чтобы не замерзнуть, нужно выбрать одно помещение в доме для обогрева, плотно закрыть окна шторами, жалюзи или ролетами. Можно включить дополнительный источник тепла — обогреватель. Но не включай сразу несколько, ведь сеть может не выдержать. Также нужно есть тёплую пищу и пить горячие напитки.

Также следует избегать несчастных случаев, поэтому:

не нужно греться с помощью неприспособленных средств (газовой плиты или зажженных конфорок и т.п.);

не использовать буржуйки в квартирах, а также бензиновые генераторы или газовые баллоны;

не употреблять алкогольные напитки ради ложного ощущения согревания.

Ранее мы также говорили о субсидии на отопление.

