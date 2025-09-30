Когда будет отопление в Киеве в 2025 и сохранится ли тепло при обстрелах

Коммунальщики Киева почти готовы к отопительному сезону 2025–2026. Ожидается, что он будет непростым — вражеские атаки на столицу усилились.

Но несмотря на все риски войны, отопительный сезон начнется вовремя. Когда именно включат отопление в Киеве — читай в материале.

Когда включат отопление в Киеве на зимний сезон 2025–2026

Отопление в Киеве включат, когда среднесуточная температура будет держаться три дня на уровне 8 градусов.

Это стандартная норма, и она остается неизменной.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что подготовка к зиме уже почти завершена. Основные работы на объектах городского теплоэнергетического комплекса уже выполнены. Общий уровень готовности к отопительному сезону — более 90%.

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго отчиталось, что их специалисты отремонтировали более 560 водонагревательных котлов и завершили большинство ремонтных работ на теплосетях. Таким образом, отопление включат вовремя.

Будет ли отопление весь сезон: риски и вызовы следующей зимы

В то же время Кличко признает: риски этой зимы слишком велики. Мэр говорит:

— Мы зависим от ситуации в энергетике страны и от возможных атак на критическую инфраструктуру. Поэтому готовим резервные источники — газовые турбины, газопоршневые установки, которые обеспечат больницы и другие важные объекты.

В городе также создают аварийные бригады и формируют запасы оборудования для быстрого реагирования.

В этом месяце провели тренировки сил гражданской защиты Киева и области для отработки действий в экстремальных условиях, когда крупные энергообъекты могут быть повреждены.

— Враг атакует наши энергетические объекты, чтобы сломить киевлян, деморализовать столицу. Мы должны быть готовы к разным сценариям, — отметил Кличко.

С той же целью — держать контроль над ситуацией в самые опасные моменты — коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго готовит к эксплуатации генераторы от 600 кВт до 2 МВт.

На сегодняшний день 136 генераторов уже размещены в котельных, чтобы в случае чрезвычайной ситуации обеспечить аварийное питание систем отопления.

Кличко также поблагодарил жителей Киева за их высокий уровень ответственности.

— Оплата за потребленные коммунальные услуги в столице держится на уровне 90 процентов… От этого зависит наша устойчивость, работа предприятий.

Также мэр добавил, что для тех, кто сознательно не платит за отопление, будут применены штрафные санкции.

Источник: Официальный портал Киева.

