Обстрел Украины 16 апреля: РФ убила 16 человек, раненых — более 100

В ночь на 16 апреля 2026 года Украина подверглась очередной комбинированной атаке. Враг выпустил сотни ударных беспилотников и ракет разных типов, целенаправленно бил по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры.

Силы противовоздушной обороны работали в сверхсложных условиях, отражая две волны продолжавшихся более суток атак.

Обстрел Украины 16 апреля: Киев

Киев стал одной из главных целей врага. Больше всего разрушений зафиксировано в Подольском и Оболонском районах, где обломки и прямые попадания повредили многоэтажки, частные дома, офисные центры и даже гостиницы.

В Подольском районе вражеский беспилотник влетел в 18-этажное здание, а в другом месте под завалами частного сектора спасатели обнаружили тела двух человек, среди которых 12-летний мальчик.

Всего в столице погибли четыре человека, а количество раненых возросло до 48. Среди пострадавших — трое полицейских и четверо медиков скорой помощи, попавших под повторный обстрел, когда приехали спасать людей.

Последствия обстрела Украины сегодня: Одесса

Самая тяжелая ситуация с человеческими потерями сложилась в Одессе. Город пережил несколько волн атак, в результате которых погибли 8 человек, а 16 получили ранения. Враг попал по инфраструктурным объектам и жилому дому в Хаджибейском районе.

Взрывная волна была столь мощной, что в радиусе попаданий выбито более 300 окон. Также зафиксированы серьезные повреждения портовой логистики: пострадали административные здания портовых операторов и грузовые вагоны Укрзализныци.

Обстрел Украины: последствия атаки на Днепропетровщину

На Днепропетровщине атака унесла жизни трех человек. 34 жителя получили ранения, причем пятеро из них находятся в больницах в тяжелом состоянии.

В самом Днепре зафиксированы разрушения гражданской застройки, на местах попаданий продолжаются разборы завалов.

Обстрел Украины 16 апреля: Харьков, Черкассы, Полтава

В Харькове ударные БПЛА атаковали Индустриальный и Немышлянский районы. Попадание зафиксировано во дворе многоэтажки, из-за чего вспыхнули гражданские автомобили. Ранения получили два пожилых человека — мужчина 66 лет и женщина 77 лет.

В Черкасской области силам ПВО удалось уничтожить 4 ракеты и 30 дронов, однако обломки и взрывная волна повредили промышленную инфраструктуру, произошел пожар.

В Полтавской области зафиксированы повреждения кровель и остекления в Кременчугском и Полтавском районах, к счастью, в этих регионах обошлось без человеческих жертв.

Отчет ВС по обстрелу Украины 16 апреля

По официальному отчету Воздушных сил ВСУ, в течение суток радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 703 воздушных целей.

Враг применил 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, 5 ракет Искандер-К и 659 беспилотников разных типов (Shahed, Гербера, Италмас).

Благодаря героическим усилиям авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и подразделений РЭБ удалось сбить и подавить 667 враждебных целей.

В частности, уничтожены 19 крылатых ракет Х-101, 12 баллистических и крылатых ракет семейства Искандер, а также 636 ударных БпЛА. Несмотря на высокую эффективность противовоздушной обороны, зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов на 26 разных локациях по всей стране.

В настоящее время во всех пострадавших городах развернуты оперативные штабы. Спасатели продолжают поисковые работы, коммунальные службы ликвидируют последствия пожаров и разрушений, а медики борются за жизнь раненых украинцев.

