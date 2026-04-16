Обстріл України 16 квітня: РФ вбила 16 людей, поранених — понад 100

У ніч на 16 квітня 2026 року Україна зазнала чергової комбінованої атаки. Ворог випустив сотні ударних безпілотників та ракет різних типів, цілеспрямовано б’ючи по житлових кварталах та об’єктах критичної інфраструктури.

Сили протиповітряної оборони працювали у надскладних умовах, відбиваючи дві хвилі атак, що тривали понад добу.

Обстріл України 16 квітня: Київ

Київ став однією з головних цілей ворога. Найбільше руйнувань зафіксовано у Подільському та Оболонському районах, де уламки та прямі влучання пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки, офісні центри та навіть готелі.

У Подільському районі ворожий безпілотник влетів у 18-поверховий будинок, а в іншому місці під завалами приватного сектору рятувальники виявили тіла двох людей, серед яких 12-річний хлопчик.

Загалом у столиці загинуло четверо осіб, а кількість поранених зросла до 48. Серед постраждалих — троє поліцейських та четверо медиків швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли приїхали рятувати людей.

Наслідки обстрілу України сьогодні: Одеса

Найважча ситуація з людськими втратами склалася в Одесі. Місто пережило кілька хвиль атак, унаслідок яких загинуло 8 людей, а 16 отримали поранення. Ворог поцілив по інфраструктурних об’єктах та житловому будинку в Хаджибейському районі.

Вибухова хвиля була настільки потужною, що у радіусі влучань вибито понад 300 вікон. Також зафіксовані серйозні пошкодження портової логістики: постраждали адміністративні будівлі портових операторів та вантажні вагони Укрзалізниці.

Обстріл України: наслідки атаки на Дніпропетровщину

На Дніпропетровщині атака забрала життя трьох людей. 34 мешканці дістали поранення, причому п’ятеро з них перебувають у лікарнях у важкому стані.

У самому Дніпрі зафіксовані руйнування цивільної забудови, на місцях влучань тривають розбори завалів.

Обстріл України 16 квітня: Харків, Черкаси, Полтава

У Харкові ударні БпЛА атакували Індустріальний та Немишлянський райони. Влучання зафіксовано у дворі багатоповерхівки, через що спалахнули цивільні автомобілі. Поранення отримали двоє літніх людей — чоловік 66 років та жінка 77 років.

На Черкащині силам ППО вдалося знешкодити 4 ракети та 30 дронів, проте уламки та вибухова хвиля пошкодили промислову інфраструктуру, спричинивши пожежу.

На Полтавщині зафіксовано пошкодження покрівель та скління у Кременчуцькому та Полтавському районах, на щастя, в цих регіонах обійшлося без людських жертв.

Звіт ПС щодо обстрілу України 16 квітня

За офіційним звітом Повітряних сил ЗСУ, протягом доби радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей.

Ворог застосував 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 20 крилатих ракет Х-101, 5 ракет Іскандер-К та 659 безпілотників різних типів (Shahed, Гербера, Італмас).

Завдяки героїчним зусиллям авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів РЕБ вдалося збити та подавити 667 ворожих цілей.

Зокрема, знищено 19 крилатих ракет Х-101, 12 балістичних та крилатих ракет сімейства Іскандер, а також 636 ударних БпЛА. Попри високу ефективність протиповітряної оборони, зафіксовано влучання 12 ракет та 20 дронів на 26 різних локаціях по всій країні.

Наразі у всіх постраждалих містах розгорнуті оперативні штаби. Рятувальники продовжують пошукові роботи, комунальні служби ліквідовують наслідки пожеж та руйнувань, а медики борються за життя поранених українців.

