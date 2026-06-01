До зимы существует дипломатическое окно возможностей для переговоров с РФ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что открылось стратегическое окно возможностей для начала переговорного процесса с Российской Федерацией по завершению войны, которое продлится до начала зимы.

По словам главы государства, этот дипломатический промежуток времени стал возможным благодаря тому, что с декабря 2025 года российская армия начала терять инициативу на поле боя и больше не способна оккупировать в течение месяца больше территорий, чем за этот же период теряет.

Россия теряет инициативу на поле боя, что открывает путь к диалогу

Зеленский подчеркнул, что нынешние массированные воздушные атаки Кремля на украинские города, прежде всего, являются реакцией на военные неудачи оккупантов на фронте и растущие потери в живой силе.

Украинский лидер отметил, что еще в январе поделился этим анализом с американскими партнерами, прогнозируя появление переговорного окна.

Успех дипломатического пути напрямую зависит от усиления международного давления на Владимира Путина, роста недовольства внутри самого российского общества и введения новых, более жестких экономических санкций без каких-либо уступок или отмен.

Анализируя круг потенциальных международных посредников, Владимир Зеленский выделил три ведущих европейских государства — Великобританию, Францию ​​и Германию, имеющих достаточный политический вес для участия в переговорах.

Отдельно он отметил конструктивную роль стран Северной Европы, а также Турции, традиционно стремящейся выступать медиатором и уже продемонстрировавшей эффективность во время сложных процессов обмена военнопленными.

Помимо этого, Президент Украины сообщил, что украинская переговорная группа наладила контакты со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В Киеве рассчитывают на их визит примерно через две недели, хотя Зеленский отметил, что помешать поездке американских представителей может обострение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Глава государства подчеркнул, что американским эмиссарам, ранее уже несколько раз посещавшим Москву, перед следующей поездкой в ​​Россию крайне полезно сначала прибыть в Киев, чтобы лично увидеть украинцев и глубже понять реальное положение дел.

