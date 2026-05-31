Неожиданность на экваторе: кто оставил МастерШеф 17 в 26 выпуске после первого же испытания

Борьба на главной кухне страны в 17-м сезоне МастерШеф на телеканале СТБ становится все более непредсказуемой. Экватор проекта встретил аматоров не только сложными рецептами, но и испытаниями, которые заставили их выйти из зоны комфорта и поработать в реальных условиях жесткого сервиса.

Напряжение в десятке лучших возросло до максимума, ведь в этот раз цена ошибки была слишком высокой.

Ресторан на заправке и угольки в тарелках: как прошел 26 выпуск МастерШеф-17

Неделя началась с выездного конкурса, который стал настоящим вызовом для логистики и скорости. Аматоров отправили на АЗК, где они должны были накормить 15 придирчивых гостей. Формат быстрой еды требовал от кулинаров не только вкуса, но и питательности и мгновенной выдачи.

Особой драматичности добавил тот факт, что капитанами команд стали Леди Анна и Денис Свирский — участники, у которых были черные метки с прошлой недели. Этот конкурс стал для них персональной дуэлью: капитан проигравшей команды должен был снять фартук немедленно.

Следующим этапом стала работа над «кулинарными грехами». Судьи предложили участникам определить собственные и чужие слабые места. Каждый готовил блюдо с усложнением, которое заставляло бороться с грехами — будь то неаккуратность, чрезмерная самоуверенность или неумение работать с десертами.

Далее аматоров ждал ностальгический, но коварный бабушкин погреб. Участники команд по очереди выбирали ингредиенты среди домашней консервации и закруток. Задача была непростой: использовать ровно 15 позиций из погреба и превратить их в блюдо высокой кухни.

Те, кто не смог освоить запасы на зиму, отправились на битву черных. На решающем этапе кулинары работали с одним из самых сложных трендов — уместным пережариванием элементов, где нужно было найти тонкий баланс между угольком и изысканным вкусом.

Кто покинул МастерШеф 17 сезон 26 выпуск

Финал недели стал шокирующим для многих фанатов проекта. Главная интрига разрешилась значительно раньше, чем обычно. Многие искали ответ на вопрос, кто покинул МастерШеф сегодня, но результаты оказались жесткими уже после первого конкурса.

Команда Дениса Свирского не смогла удовлетворить вкусы посетителей АЗК — гости массово возвращали деньги за блюда, которые им не понравились.

Поскольку условия дуэли капитанов были безжалостными, проект покинул Денис Свирский. Его путь оборвался сразу после первого испытания, что стало неожиданностью для всей десятки.

Денис — 50-летний врач-флеболог из Киева (родом из Черновцов), который всю жизнь посвятил медицине. Человек хирургической точности и большой ответственности, он пришел на проект, чтобы реализовать свою тайную любовь — кулинарию. Для него кухня всегда была искусством, а каждый процесс — возможностью вложить душу.

Однако еще одна участница покинула проект. По результатам финальных испытаний недели, в воскресном эфире проект также покинула Анна Субботинна. Таким образом, за один выпуск МастерШеф потерял двух ярких кулинаров.

