Ревизоры на кухне и битва за жизнь: кто покинул МастерШеф в 24 выпуске 17 сезона

Борьба за звание сильнейшего кулинара страны в 17-м сезоне МастерШеф достигла своего экватора. На телеканале СТБ вышли новые выпуски легендарного кулинарного шоу.

Десятка лучших аматоров столкнулась с испытаниями, которые требовали не только кулинарного таланта, но и железных нервов. На кухню пришли те, кого боятся даже профессиональные шефы, — придирчивые ревизоры.

Неделя оказалась настолько эмоциональной, что финал удивил даже самых опытных фанатов шоу.

Кулинарная инспекция и хаос на кухне: как прошли новые выпуски МастерШеф-17

Неделя началась с визита легенд проекта. Пятеро самых резонансных участников прошлых сезонов вернулись на родную кухню в роли строгих критиков. Аматоры готовили блюда-дубликаты: каждый должен был превзойти своего прямого конкурента из другой команды, чтобы впечатлить гостей, которые знают об этой кухне все.

Следующим этапом стал экзамен на доверие. Участники работали в парах, где один знал рецепт, а другой — должен был готовить в условиях абсолютного хаоса. Те, кто не смог наладить коммуникацию, оказались под угрозой вылета.

Третий конкурс заставил десятку проявить дипломатию. Готовя классические блюда, каждый кулинар владел лишь одним девайсом, который был необходим остальным. Именно по результатам этого стратегического квеста определились претенденты на битву черных фартуков.

Кто покинул Мастершеф 17 сезон 24 выпуск: хлебная битва за жизнь

Темой решающей битвы стал хлеб — основа кулинарии. Черные фартуки должны были создать идеальные хлебные тарелки, в состав которых входили три вида хлеба и авторские соусы или дополнения. Это задание стало фатальным для многих, ведь работа с тестом не прощает спешки.

Хуже всех с хлебной корзиной справился Денис Свирский. Его ошибки были критическими, и Эктор Хименес-Браво объявил о его выходе из проекта. Однако шоу не было бы таким непредсказуемым без сюрпризов. Именно это испытание должно было дать ответ на вопрос, кто покинул Мастершеф 17 в 24 выпуске.

Кто покинул Мастершеф сегодня: неожиданный поворот и черная метка

Когда Денис уже собирался снимать фартук, судьи решили дать ему еще один шанс. Вместо исключения кулинар получил черную метку. Это означает, что на этой неделе проект никто не покинул. Состав десятки остался прежним, но это лишь затишье перед бурей.

На следующей неделе зрителей ждет настоящий кулинарный триллер. Денис Свирский сойдется в поединке с Леди Анной, которая по состоянию здоровья пропустила часть испытаний. Один из них обязательно покинет проект навсегда.

