При поддержке OpenAI: в Украине проведут исследование влияния ИИ на образование во время войны

Украина начинает уникальное национальное исследование, призванное детально изучить особенности и масштабы влияния технологий искусственного интеллекта на отечественное школьное образование в условиях полномасштабной войны и постоянных вызовов безопасности.

Как отметило Минцифры, главным спонсором и финансовым донором этого масштабного проекта выступит американская компания OpenAI – всемирно известный разработчик чат-бота ChatGPT.

В Украине будут исследовать, как искусственный интеллект изменяет гибридное обучение

Практической реализацией и координацией всех этапов исследования будет заниматься совместная экспертная команда WINWIN EdTech Center of Excellence и благотворительной организации Фонд Восточная Европа.

Специалисты этих институтов намерены комплексно выяснить, каким образом инструменты искусственного интеллекта уже сейчас трансформируют структуру современных уроков и как они изменяют алгоритмы ежедневного взаимодействия между учащимися и учителями.

В рамках разработанного плана действий авторы проекта намерены провести масштабный социологический опрос, к которому привлекут более семи тысяч непосредственных участников образовательного процесса, включая подростков от 12 до 17 лет, их родителей, а также практикующих педагогов из разных регионов страны.

Ученые планируют детально проанализировать текущее состояние использования ИИ-технологий в украинских учреждениях среднего образования и выяснить, как именно школы адаптируют и интегрируют инновационные инструменты нейросетей.

На основе полученных социологических и статистических данных, разработчики планируют создать практический набор инструментов и детальных методических советов AI Safety Toolkit, который поможет детям и взрослым безопасно пользоваться нейросетями для обучения и работы.

Кроме того, команда проекта запустит специальный открытый интерактивный дашборд, где аккумулирует все собранные аналитические данные, подготовит финальный национальный аналитический отчет и откроет полученные результаты для общего публичного доступа.

