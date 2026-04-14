Босс, который никогда не спит: Meta создает ИИ-версию Марка Цукерберга

Сотрудникам корпорации Meta вскоре не придется ждать официальных встреч, чтобы получить ответ от своего руководителя. Как стало известно из отраслевых источников, компания работает над амбициозным проектом — полноценным ИИ-клоном Марка Цукерберга. Этот виртуальный двойник сможет круглосуточно консультировать почти 79 000 работников компании, транслируя взгляды и манеру общения своего прототипа. Об етом пишет The Guardian.

Оцифрованный лидер: как создают ИИ-Цукерберга

По данным Financial Times, новый проект — это не просто чат-бот, а сложная система, которую обучают на основе публичных выступлений, интервью и внутренних стратегических документов основателя Meta. Цель разработки заключается в том, чтобы каждый сотрудник мог почувствовать «прямую связь» с руководителем, даже если тот физически недоступен.

Разработчики используют технологии генерации голоса и 3D-моделирования, чтобы клон выглядел и звучал максимально реалистично. Это кардинальный шаг вперед по сравнению с аватарами для метавселенной 2022 года, которые тогда высмеяли за низкое качество графики. Теперь Meta делает ставку на прагматизм: ИИ-копия должна стать эффективным инструментом управления.

Эффективность или побег от неудобных вопросов

Wall Street Journal сообщает, что внутри компании разрабатывается так называемый агент генерального директора. Это персонализированный ИИ-помощник, который помогает самому Цукербергу быстрее ориентироваться во внутренних потоках информации и оптимизировать рабочие процессы.

Цукерберг, чье состояние превышает 220 миллиардов долларов, активно продвигает идею минимизации организационных структур. По его мнению, интеграция искусственного интеллекта позволит выполнять больше задач меньшими силами. Однако для персонала это выглядит неоднозначно. В памяти многих — напряженная встреча 2023 года, когда после увольнения 10 000 человек сотрудники пытались получить от Цукерберга ответы о безопасности своих рабочих мест. Теперь часть таких диалогов может взять на себе цифровая копия.

Этот эксперимент является частью глобальной гонки вооружений в сфере ИТ. Meta инвестирует миллиарды долларов в создание суперинтеллекта. На прошлой неделе компания представила модель Muse Spark, которая демонстрирует впечатляющие результаты в визуальном понимании мира: например, она способна оценить калорийность блюда по фотографии или составить детальный маршрут семейного путешествия.

Темная сторона технологического гиганта

Несмотря на технологические триумфы, корпорация продолжает сталкиваться с юридическими и этическими вызовами. Недавно суд присяжных в Нью-Мексико обязал Meta выплатить 375 миллионов долларов штрафа из-за обвинений в недостаточном защите несовершеннолетних на своих платформах. Кроме того, в Калифорнии признали, что Instagram сознательно внедрял механизмы, вызывающие зависимость у подростков.

На эти проблемы уже реагируют на государственном уровне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство рассматривает возможность запрета бесконечной прокрутки ленты (infinite scroll) для молодежи.

Механизмы, вызывающие зависимость, действительно проблематичны. От них нужно избавиться, — подчеркнул Стармер в интервью BBC Radio.

Пока Цукерберг готовит своего цифрового альтер-эго для повышения внутренней эффективности, внешний мир все громче требует от Meta ответственности за социальные последствия ее алгоритмов.

Цифры 2026 года показывают, что ИИ уже не вытеснить из жизни молодежи. Интересно, что уже более 70% подростков дружат с искусственным интеллектом, воспринимая алгоритмы как полноценных собеседников и партнеров по коммуникации

