Более 70% подростков “дружит” с ИИ — чем это грозит

В мире, где технологии стремительно интегрируются в повседневность, роль искусственного интеллекта в жизни молодежи выходит далеко за рамки школьных заданий. Мелочи жизни, от выбора макияжа и идей для праздника — до советов по покупкам, теперь доверяются не родителям или друзьям, а алгоритмам.

Искусственный интеллект, по словам молодежи, стал ключевым источником личных советов, эмоциональной поддержки, помощи в ежедневных решениях и решении проблем.

Об этом пишет AP.

Непоколебимый компаньон

Новое исследование Common Sense Media, группы, которая изучает и пропагандирует разумное использование экранов и цифровых медиа, обнаружило поразительные данные: более 70% подростков уже пользовались услугами искусственного интеллекта, а половина из них делает это регулярно.

В этом исследовании изучались платформы, разработанные для роли цифровых друзей, такие как Character.AI или Replika. Однако исследователи отмечают, что даже такие популярные сайты, как ChatGPT и Claude, которые прежде всего отвечают на вопросы, используются молодежью таким же образом.

Например, 18-летний Ганеш Наир из Арканзаса объяснит что, искусственный интеллект всегда доступен, ему никогда не бывает скучно, он никогда не осуждает. В нем чувствуется понимание и принятие.

Тревожные выводы: ИИ и человеческие отношения

Однако, несмотря на привлекательность, такая быстрая интеграция искусственного интеллекта вызывает серьезную озабоченность как у подростков, так и у экспертов. Существует риск, что ИИ может переосмыслить саму природу человеческих отношений и обострить уже существующие кризисы одиночества и психического здоровья молодежи.

Ганеш Наир сам решил отказаться от использования искусственного интеллекта, когда увидел, как его друг, полагавшийся на искусственного компаньона для откровенных разговоров со своей девушкой, впоследствии попросил чат-бот написать сообщение о разрыве, что положило конец его двухлетним отношениям.

— Это выглядело немного антиутопично: компьютер закончил настоящие отношения, — заметил Наир, подчеркивая, что это почти так, как будто мы позволяем компьютерам заменить наши отношения с людьми.

Новый опрос Common Sense Media, проведенный в апреле-мае среди более чем 1000 подростков по всей стране, раскрывает истинные масштабы явления. Впечатляющие 31% подростков заявили, что их разговоры с друзьями, использующими искусственный интеллект, были такими же удовлетворительными или даже более удовлетворительными, чем разговоры с настоящими друзьями.

И хотя половина молодежи заявила, что не доверяет советам искусственного интеллекта, значительные 33% обсуждали серьезные или важные вопросы с искусственным интеллектом, а не с реальными людьми.

ИИ, одиночество и ментальное здоровье

Исследователи и педагоги также озабочены когнитивными последствиями для молодежи, которая в значительной степени зависит от искусственного интеллекта, особенно в сфере креативности, критического мышления и социальных навыков.

Потенциальная опасность того, что дети строят отношения с чат-ботами, привлекла национальное внимание в прошлом году, когда 14-летний мальчик из Флориды покончил жизнь самоубийством после развития эмоциональной привязанности к персонажу-чат-боту с искусственным интеллектом.

В университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, которая возглавляет многочисленные исследования молодежи и искусственного интеллекта.

Это новая область исследований с пока еще ограниченными данными, но уже сейчас всех поражает, как быстро использование ИИ взорвалось.

Исследование Тельцер показало, что дети уже в 8 лет используют генеративный искусственный интеллект, а также, что подростки используют его для исследования своей сексуальности и для общения.

В фокус-группах Тельцер обнаружила, что одним из самых популярных приложений, которые используют подростки, является SpicyChat AI — бесплатное приложение для ролевых игр, предназначенное для взрослых.

Многие подростки также признают, что они используют чат-ботов для написания электронных писем или сообщений, чтобы угадать правильный тон в деликатных ситуациях.

— Одна из проблем, которая возникает, заключается в том, что они больше не доверяют себе, чтобы принять решение, — отмечает Тельцер.

Раньше мы рассказывали, как ИИ может отобрать работу у женщин.

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