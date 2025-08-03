Стиль жизни Техно

Более 70% подростков “дружит” с ИИ — чем это грозит

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 августа 2025, 16:00
Более 70% подростков “дружит” с ИИ — чем это грозит
Фото Pexels

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