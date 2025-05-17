ИИ ворует работу у женщин? Почему новая технология лишь усугубляет гендерный разрыв в мире

Развитие искусственного интеллекта и программ на его основе массово пленили мировой рынок. Пользователи все чаще обращаются к Chat GPT, Gemini или другим подобным языковым моделям за помощью — не только умственной, но и бытовой или даже психологической.

Более того: появились разнообразные курсы, которые учат людей делать из языковой модели личного ассистента! Но не угрожает ли это человечеству? Или его части?

Ведь аналитик TechCrunch Аманда Сильберлинг обнаружила: во всех возрастных группах пользователей ИИ, мужчины составляют 84,5% всех пользователей.

ИИ может отобрать работу у женщин

Согласно статье TechCrunch, в 2022 году отчет Pew выявил более скептическое отношение женщин к ИИ, чем у мужчин.

Опрос Axios показал, что 53% опрошенных женщин вообще не позволили бы своим детям использовать ИИ, в отличие от 26% мужчин.

А исследование McKinsey, о котором написали в WP, свидетельствует: женщины будут чаще терять работу из-за автоматизации, чем их коллеги-мужчины.

В опросе прогнозируется, что улучшение работы искусственного интеллекта и автоматизации приведет к тому, что к 2030 году более трети рабочего времени может быть автоматизировано, что повлечет за собой глубокие изменения в ряде сфер.

Скорее всего, в результате автоматизации сократится количество рабочих мест в следующих отраслях:

услуги общественного питания;

обслуживание;

продажи;

офисная поддержка.

Традиционно в этих областях, к сожалению, чаще работают женщины, чем мужчины. Они также занимают более низкооплачиваемые должности, в отличие от мужчин.

Еще одной причиной такой осторожности с использованием ИИ является факт наличия дипфейк-изображений и видео эротического характера.

Почему не стоит противиться инновациям

Но все ли так просто? Однозначно, нет.

Ведь, как отметил исследователь Рембранд Коннинг в статье для Harvard Business School, сейчас этот гендерный разрыв в использовании искусственного интеллекта может углубиться, и это окажет негативное влияние на дальнейшее развитие языковых моделей и результатов, которые они будут выдавать пользователям.

По его словам, женщинам и без того трудно продвигаться по карьерной лестнице через “стеклянный потолок“, а игнорирование возможностей использования ИИ может углубить это, в условиях когда мужчины себя в таком не ограничивают.

Также бизнес и экономика могут утратить потенциал роста. Производительность труда в целом может пострадать, что подрывает экономику.

Хуже всего — ИИ может пропустить информацию от женщин. Большие языковые модели, лежащие в основе генеративного ИИ, совершенствуются из-за получения новой информации не только из источников данных, но и из подсказок пользователей.

— Если ИИ учится преимущественно у мужчин, это приводит к тому, что эти инструменты потенциально реагируют по-разному или могут иметь предубеждения с долгосрочными последствиями, — заключает Коннинг.

В то же время, общение с ИИ существенно вредит нашей экологии! Раньше мы писали, как один вопрос может высушить тонны водяного пространства: читай по ссылке.

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