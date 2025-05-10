Не спрашивай у ИИ как дела: почему small-talk из ChatGPT вредит экологии планеты

Признавайся: спрашиваешь ли у ChatGPT как его дела, прежде чем спросить что-то конкретное? А вот ученые предостерегают от этой вежливости и любых small-talk из ИИ.

Каждый раз, когда ты спрашиваешь у искусственного интеллекта, как его дела, он генерирует ответ и тратит огромное количество ресурсов. Как именно ChatGPT может вредить экологии и как это предотвратить, рассказали в программе Ранок у великому місті.

Любимый ШИ-инструмент вредит планете? О негативном влиянии ChatGPT

Чтобы отвечать на запросы людей, чат-боты используют огромное количество энергии, а на простое поддержание сервисов этих ботов в прохладном состоянии тратят тонны воды.

Как сообщили в издании The Washington Post, для охлаждения дата-центров ChatGPT ежедневно уходит около 150 млн л воды. Интереснее это смотрится в запросах.

Если ты попросишь в ИИ сгенерировать e-mail на 100 слов, считай, что тратишь примерно пол-литра воды. А электроэнергии на генерирование твоего запроса уйдет столько, сколько на питание 14 светодиодных лампочек в течение часа.

И что теперь, не пользоваться ИИ? Нет, ведь это наше будущее и отличный инструмент для облегчения жизни. Но мы можем делать это более экологично.

Используй его только тогда, когда это действительно необходимо. Не разговаривай с ним, как и с другом. Все вопросы по типу “как дела?” не приносят тебе никакой пользы, но при этом вредят окружающей среде.

Формулируй свои запросы точнее и анализируй, действительно ли тебе это нужно. Потому что посмотреть, как ты будешь выглядеть через 20 лет действительно интересно. Но действительно ли нужно? То есть, как и в любом деле, важно все делать с умом.

Иногда разговоры с ИИ становятся частью нашей жизни. Но полезно ли для психического здоровья каждый день общаться в чат-ботах? Рассказывали об этом раньше.

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