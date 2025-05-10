Техно

Не спрашивай у ИИ как дела: почему small-talk из ChatGPT вредит экологии планеты

Ирина Танасийчук, журналист сайта 10 мая 2025, 13:00
Не спрашивай у ИИ как дела: почему small-talk из ChatGPT вредит экологии планеты
Фото Unsplash
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