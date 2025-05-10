Не спрашивай у ИИ как дела: почему small-talk из ChatGPT вредит экологии планеты

Фото Unsplash Признавайся: спрашиваешь ли у ChatGPT как его дела, прежде чем спросить что-то конкретное? А вот ученые предостерегают от этой вежливости и любых small-talk из ИИ. Каждый раз, когда ты спрашиваешь у искусственного интеллекта, как его дела, он генерирует ответ и тратит огромное количество ресурсов. Как именно ChatGPT может вредить экологии и как это предотвратить, рассказали в программе Ранок у великому місті. Любимый ШИ-инструмент вредит планете? О негативном влиянии ChatGPT Чтобы отвечать на запросы людей, чат-боты используют огромное количество энергии, а на простое поддержание сервисов этих ботов в прохладном состоянии тратят тонны воды.Как сообщили в издании The Washington Post, для охлаждения дата-центров ChatGPT ежедневно уходит около 150 млн л воды. Интереснее это смотрится в запросах. Если ты попросишь в ИИ сгенерировать e-mail на 100 слов, считай, что тратишь примерно пол-литра воды. А электроэнергии на генерирование твоего запроса уйдет столько, сколько на питание 14 светодиодных лампочек в течение часа. Читать по теме Пока ИИ не разлучит нас: женщина ушла от мужа, потому что ChatGPT “наворожил” ей измену Случай произошел в Греции. Мужчина отвергает все обвинения в измене. И что теперь, не пользоваться ИИ? Нет, ведь это наше будущее и отличный инструмент для облегчения жизни. Но мы можем делать это более экологично. Используй его только тогда, когда это действительно необходимо. Не разговаривай с ним, как и с другом. Все вопросы по типу “как дела?” не приносят тебе никакой пользы, но при этом вредят окружающей среде. Формулируй свои запросы точнее и анализируй, действительно ли тебе это нужно. Потому что посмотреть, как ты будешь выглядеть через 20 лет действительно интересно. Но действительно ли нужно? То есть, как и в любом деле, важно все делать с умом. Иногда разговоры с ИИ становятся частью нашей жизни. Но полезно ли для психического здоровья каждый день общаться в чат-ботах? Рассказывали об этом раньше.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Экология, Искусственный интеллект Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter