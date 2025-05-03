Пока ИИ не разлучит нас: женщина ушла от мужf, потому что ChatGPT “наворожил” ей измену

В Греции женщина подала на развод, поскольку ChatGPT “наворожил” ей измену мужа. Нет, это не шутка, а реальный случай, о котором рассказали на местном телеканале ANT1.

Как передает издание Tovima, женщина использовала нейросеть для анализа фотографий кофейной гущи из чашки. В ответ искусственный интеллект рассказал, что муж хочет начать романтические отношения с молодой женщиной, чье имя начинается на Э.

ChatGPT предупредил, что семья находится на грани распада. Женщина поверила выводам ИИ и выгнала мужчину из дома. Сейчас она подает на развод и уже сообщила детям о разрыве отношений с мужем.

Разводятся через “гадание” ChatGPT

Мужчина не соглашается с гаданием искусственного интеллекта и отвергает все обвинения в измене. Он добавил, что никаких доказательств супружеской измены нет.

— Ее увлекла идея гадания из-за ИИ. Попросила меня сфотографировать чашки, а потом внезапно обвинила в измене и подала на развод, — отметил он.

Как отметил адвокат мужа Фебус Смрунгрис, сейчас мужчина работает над оформлением опеки над детьми, чтобы “их будущее не зависело от подобных интерпретаций”.

Пара была замужем 12 лет и имеет двоих детей. Пытаясь понять решение своей жены, мужчина рассказал греческому телеканалу ANT1, что она часто попадает в ловушку трендов.

По его словам, пара в шутку согласилась сфотографировать кофейную гущу и попросить ChatGPT “прочитать” их. Сначала он надеялся, что она опомнится, но ситуация обострилась.

— К сожалению, мои опасения по поводу ее психического состояния подтвердились, когда мне позвонил адвокат, который сообщил, что она хочет взаимного развода. Когда я отказался, через три дня мне вручили официальный иск.

Он также отметил, что это не первый случай, когда женщина впадает в иррациональные убеждения. Когда-То его жена посещала астролога, и ей понадобился год, чтобы смириться с тем, что ничего из того, что они рассказали, не сбылось.

Это судебное разбирательство может стать прецедентом для будущих дел, связанных с ИИ, и уже вызвало немалые дебаты в обществе Греции.

А между тем ИИ уже помогает прокачать навыки флирта. Читай, как интегрировали эту функцию в приложении Tinder.

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