Пока ИИ не разлучит нас: женщина ушла от мужf, потому что ChatGPT “наворожил” ей измену

Фото Unsplash В Греции женщина подала на развод, поскольку ChatGPT “наворожил” ей измену мужа. Нет, это не шутка, а реальный случай, о котором рассказали на местном телеканале ANT1. Как передает издание Tovima, женщина использовала нейросеть для анализа фотографий кофейной гущи из чашки. В ответ искусственный интеллект рассказал, что муж хочет начать романтические отношения с молодой женщиной, чье имя начинается на Э. ChatGPT предупредил, что семья находится на грани распада. Женщина поверила выводам ИИ и выгнала мужчину из дома. Сейчас она подает на развод и уже сообщила детям о разрыве отношений с мужем. Разводятся через “гадание” ChatGPT Мужчина не соглашается с гаданием искусственного интеллекта и отвергает все обвинения в измене. Он добавил, что никаких доказательств супружеской измены нет. — Ее увлекла идея гадания из-за ИИ. Попросила меня сфотографировать чашки, а потом внезапно обвинила в измене и подала на развод, — отметил он. Как отметил адвокат мужа Фебус Смрунгрис, сейчас мужчина работает над оформлением опеки над детьми, чтобы “их будущее не зависело от подобных интерпретаций”. Читать по теме Не могу без ChatGPT ни одного дня! Как откровенные разговоры с ИИ влияют на наше психическое состояние Рассказываем, почему эмоциональная поддержка от ChatGPT может стать опасной. Пара была замужем 12 лет и имеет двоих детей. Пытаясь понять решение своей жены, мужчина рассказал греческому телеканалу ANT1, что она часто попадает в ловушку трендов. По его словам, пара в шутку согласилась сфотографировать кофейную гущу и попросить ChatGPT “прочитать” их. Сначала он надеялся, что она опомнится, но ситуация обострилась. — К сожалению, мои опасения по поводу ее психического состояния подтвердились, когда мне позвонил адвокат, который сообщил, что она хочет взаимного развода. Когда я отказался, через три дня мне вручили официальный иск. Он также отметил, что это не первый случай, когда женщина впадает в иррациональные убеждения. Когда-То его жена посещала астролога, и ей понадобился год, чтобы смириться с тем, что ничего из того, что они рассказали, не сбылось. Это судебное разбирательство может стать прецедентом для будущих дел, связанных с ИИ, и уже вызвало немалые дебаты в обществе Греции. А между тем ИИ уже помогает прокачать навыки флирта. Читай, как интегрировали эту функцию в приложении Tinder.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Греция, Искусственный интеллект Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter