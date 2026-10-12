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В Эгейском море обнаружили яхту с наркотиками: среди задержанных — украинцы

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 октября 2026, 13:00 1 мин.
В Греции изъяли каннабис на €1,08 млн: на яхте находились двое украинцев
Фото Pexels

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