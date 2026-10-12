В Эгейском море обнаружили яхту с наркотиками: среди задержанных — украинцы

Береговая охрана Греции задержала двух граждан Украины, которых подозревают в контрабанде наркотиков. Об этом 11 октября сообщило издание Ekathimerini.

Перехват яхты с наркотиками: что известно

По информации греческой береговой охраны, судно перехватили рано утром в субботу, 10 октября, в восточной части Эгейского моря. Яхта находилась к западу от острова Хиос, примерно в 6,5 морской мили к югу от островка Антипсара.

Операцию провели после получения соответствующей информации. В ней участвовали два патрульных катера береговой охраны и группа водолазов. Во время осмотра яхты правоохранители обнаружили 361 кг каннабиса.

Какова стоимость изъятых наркотиков

По данным береговой охраны Греции, ориентировочная стоимость изъятого каннабиса составляет €1,08 млн. Двое граждан Украины, находившиеся на борту яхты под хорватским флагом, были задержаны по подозрению в контрабанде наркотиков. Само судно изъяли.

Напомним, что в Киеве будут судить женщину, чей 4-летний сын отравился наркотиками после того, как нашел таблетку на полу.

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