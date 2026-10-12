В Егейському морі виявили яхту з наркотиками: серед затриманих — українці

Берегова охорона Греції затримала двох громадян України, яких підозрюють у контрабанді наркотиків. Про це 11 жовтня повідомило видання Ekathimerini.

Перехоплення яхти з наркотиками: що відомо

За інформацією грецької берегової охорони, судно перехопили рано-вранці в суботу, 10 жовтня, у східній частині Егейського моря. Яхта перебувала на захід від острова Хіос, приблизно за 6,5 морської милі на південь від острівця Антіпсара.

Операцію провели після отримання відповідної інформації. До неї залучили два патрульні катери берегової охорони та групу водолазів. Під час огляду яхти правоохоронці виявили 361 кг канабісу.

За даними берегової охорони Греції, орієнтовна вартість вилученого канабісу становить €1,08 млн. Двох громадян України, які перебували на борту яхти під хорватським прапором, затримали за підозрою в контрабанді наркотиків. Саме судно вилучили.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть жінку, чий 4-річний син отруївся наркотиками після того, як знайшов пігулку на підлозі.

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