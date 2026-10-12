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В Егейському морі виявили яхту з наркотиками: серед затриманих — українці

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Жовтня 2026, 13:00 1 хв.
У Греції вилучили канабіс на €1,08 млн: на яхті перебували двоє українців
Фото Pexels

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