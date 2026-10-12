Стиль життя

Якщо немає електромухобійки: як позбутися мух у квартирі швидким способом

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 12 Жовтня 2026, 12:30 3 хв.
Як позбутися мух у будинку
Фото Unsplash

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