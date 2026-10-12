Якщо немає електромухобійки: як позбутися мух у квартирі швидким способом

Тільки-но на вулиці стає приємно та тепло, що хочеться відкрити вікна, в них залітають небажані гості — мухи. Вони не тільки дзижчать та дратують, а ще й боляче кусаються, можуть псувати їжу та розносити бактерії. Читай у нашому матеріалі, як позбутися мух у домашніх умовах.

Засіб від мух у домашніх умовах, який допоможе позбутися їх

Мухи можуть бути збудниками багатьох хвороб, серед них сальмонельоз, холера, дизентерія, енцефаліт та інші інфекційні захворювання. Вони переносять патогени на лапах, якими часто сидять на смітниках або біля вбиралень.

Якщо мухи сідають на продукти, вони переносять на них бактерії. Після цього є ризик захворіти чи отруїтися, якщо погано вимити продукти або з’їсти їх без миття. До того ж укуси мух болять сильніше, ніж від комарів.

Тому від мух потрібно чимшвидше позбуватися. Якщо така комаха залетіла до тебе “в гості”, тримай кілька ефективних методів, як позбутися мухи у квартирі.

Засіб від мух у домашніх умовах: добірка ефективних

Оцет та вода. На літр теплої води налий 100 мл оцту. Добре розмішай, змочи в розчині губку та протри всі поверхні в домі чи квартирі. Особливо кухню, підвіконня та вікна. Ефірні олії дратують мух, тому в кімнатах ти можеш поставити олії м’яти, базиліку чи евкаліпту. Тут подвійна користь, адже так будинок наповниться приємними ароматами, а мухи забудуть про твоє житло. Якщо ти любиш квіти, придивися до герані. Вона чудово відлякує мух. Її можна поставити біля вікон, тому мухи не будуть залітати у квартиру. У місці, де залітають мухи, можна розкласти лаврове листя. Якщо мухи залітають через балкон, постав на ньому ящик або мішок з цибулею. Цей запах вони також не люблять.

Як зробити пастку для мух

Якщо ти не хочеш розпилювати аромати в будинку чи квартирі або бігати з мухобійкою, можна зробити все ще швидше. Підготуй банку або пляшку. Налий туди трохи молока та меду. Муха прилетить на приємний запах, а потім втопиться там.

Також у магазинах продаються спреї та аерозолі, які відлякують мух. Прослідкуй, щоб удома не було дітей та тварин, коли оброблятимеш квартиру. Роби це в масці.

А ще у магазинах товарів для дому вже продаються електричні пастки для мух. Це така лампа, яка світиться синім чи червоним кольором, куди злітаються мухи та комарі. Там вони і залишаються.

Якщо ти живеш у приватному будинку, можна замовити обробку території від комарів, кліщів та мух. А щоб мухи не залітали в будинок, придбай сітки та літні шторки від комах на магнітах.

Раніше ми розповідали, як розпізнати укуси комах та допомогти собі.

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