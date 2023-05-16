Так чешеться, що вже не можу! Що робити, якщо вкусив комар: покрокова інструкція

З настанням тепла стає звичним бачити на вулиці павуків, кліщів, бджіл, комарів та ще чимало різних комах. І, на жаль, нерідко вони завдають дискомфорту людям своїми укусами.

Та неприємності минають, а з наслідками необхідно розбиратися ще не один день. Тож сьогодні поговоримо про комаху, яка кусає найчастіше і дуже неприємно — комара. Що робити, якщо вкусив комар — читай у матеріалі.

Що робити, якщо вкусив комар

Промий місце укусу

Щойно ти помітив(-ла) укус комара, промий цю ділянку водою з милом.

Не розчухуй

Дуже важливо не дряпати місце укусу, оскільки це лише посилює свербіж.

Приклади холодний компрес

Ти можеш зменшити набряк і знеболити місце укусу, приклавши до нього холодний компрес. Це може бути, наприклад, тканина, змочена холодною водою, або пакет з льодом, загорнутий у тонку тканину.

Нанеси суміш для полегшення симптомів

Зроби суміш харчової соди та води, оскільки це допоможе зменшити реакцію на свербіж.

Для цього необхідно змішати 1 ст. л. соди з 1 ч. л. води до утворення пасти. Нанеси її на місце укусу комара та почекай 10 хвилин. Після чого змий пасту.

Нанеси антигістамінний крем

Якщо ти відчуваєш, що свербіж дуже сильний — нанеси на місце укусу комара антигістамінний крем. Він допоможе полегшити неприємні симптоми.

Та перед тим, як це робити, варто порадитися з лікарем, щоб він допоміг обрати правильний засіб.

Чому після укусу комара залишається неприємний слід

У момент, коли кусає комар, він проникає через шкіру за допомогою свого хоботка, щоб випити крові. У процесі він відкладає невелику кількість своєї слини, що містить білки. На них твоє тіло й реагує, вважаючи їх за чужорідні.

У відповідь на це тіло виробляє речовини, відомі як гістаміни, що провокують свербіж, почервоніння та набряк.

Укуси комарів можуть викликати інтенсивний свербіж у дітей та дорослих, яких вперше кусають певні види комарів, або у тих, хто має проблеми з імунною системою.

Проте важливо зазначити, що серйозні алергічні реакції на укуси комарів зустрічаються украй рідко.

Раніше ми розповідали, чим небезпечні сонечка для людини.

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