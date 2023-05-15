Ці комашки не такі вже і “божі”: чим небезпечні сонечка для людини

Усім нам добре відома червона комаха з чорними крапочками на спині — сонечко. Дітки люблять рахувати цяточки на їхніх крильцях і вгадувати вік. Здається, це такі милі та красиві комашки. Але це лише так здається. Ми розповімо, чим небезпечні сонечка для людини.

Що варто знати про сонечко

Насамперед треба звернути увагу на колір комахи. Яскравий окрас повідомляє про токсичність. Комахоїдні істоти уникають сонечок, бо вони отруйні. Також варто знати, що сонечка — хижаки. Вони харчуються павутинними кліщами і попелицями.

А найпопулярніша теорія, яка говорить про вік комахи за кількістю крапочок — це міф. Існують тисячі видів цих комах, вони мають різний колір: червоний, помаранчевий, жовтий. А також вони відрізняються кількістю крапочок на надкрилах, які теж можуть бути різного кольору. Тому це ніяк не пов’язано з віком.

Чим небезпечне сонечко для людини

Сонечко виділяє отруйну жовту чи помаранчеву рідину, яка має різкий запах. Птахи не їдять цих комах, бо отрута кантаридин, яку виділяє сонечко, опікає горло. Комаха виділяє рідину завдяки каналам на лапках.

Якщо ненароком притиснути комаху, то можна побачити на долоні жовтий чи помаранчевий слід. Це і є та отруйна рідина, яку випускають сонечка.

Також у крові комахи містяться отруйні речовини, серед них і зазначений кантаридин.

При потраплянні на шкіру людини речовина може викликати опіки, з’являються схожі на нариви водянисті пухирі.

Крім цього, сонечка можуть вкусити людину, у декого це викликає алергічну реакцію. Людина відчуває свербіж, печіння, а у важких випадках навіть ускладнене дихання.

Проблеми можуть зростати в осінній період. Тоді сонечка збираються великими групами та шукають місце для зимівлі. Тому проникають у тріщини стін чи вікон домівок. Також вони можуть атакувати і кусати людей, якщо ті потрапляють у їхнє скупчення, і комахи відчувають загрозу.

Що робити, якщо вкусило сонечко

Після укусу сонечка залишається червона пляма та болючий слід. Треба якомога швидше промити місце укусу водою з милом. Якщо дуже свербить або є сильна алергічна реакція, варто звернутися до лікаря. Можливо, потрібні ліки проти алергії. Але не варто щось купувати самостійно навмання. Це може лише зашкодити.

У теплу пору року активізуються різні комахи, які можуть вкусити чи вжалити й викликати алергію. Раніше ми розповідали, що робити, якщо вкусила бджола.

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