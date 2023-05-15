Ці комашки не такі вже і “божі”: чим небезпечні сонечка для людини

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Травня 2023, 07:00
Чи небезпечні сонечка для людини і чи може щось трапиться від укусу
Фото: Pexels

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