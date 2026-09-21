Сечокам’яна хвороба у котів: чому восени та взимку ризик вищий і що може зробити власник

Кіт третій раз за годину йде в лоток, сідає, тужиться та йде ні з чим. Хазяйка вирішує, що це закреп, й відкладає поїздку до лікаря до ранку. Приблизно так часто і починається сечокам’яна хвороба у котів (ветеринари використовують ширший термін FLUTD, захворювання нижніх сечовивідних шляхів). І саме оце “почекаємо до ранку” буває найбільшою помилкою.

Коли на вулиці холоднішає, таких історій стає більше. Причин кілька, і на більшість із них господар може вплинути сам.

Чому холодний сезон б’є по сечовій системі кота

Перше та головне – вода. Коти від природи п’ють мало, а взимку ще менше: більше сплять біля батареї, менше рухаються, рідше підходять до миски. Сеча стає концентрованою, у ній легше випадають кристали. З них згодом формуються каміння або щільні пробки в уретрі.

Друге – опалення. У Києві опалювальний сезон зазвичай стартує у жовтні, і повітря у квартирі швидко пересихає. Рідини тварина втрачає більше, а компенсує далеко не завжди.

Третє – стрес. У кішок він безпосередньо відбивається на сечовому міхурі: ідіопатичний цистит, одна з найчастіших причин проблем із сечовипусканням, тісно пов’язаний із тривожністю. Приводів вистачає. Гості на свята, ремонт у сусідів, новий вихованець, а у киян ще й нічні тривоги у коридорі. Якщо в таку ніч лоток залишився за зачиненими дверима ванної, кіт може терпіти годинами.

І вага. За зиму домашні коти легко набирають зайве, а ожиріння входить до числа визнаних факторів ризику.

Сечокам’яна хвороба у котів: які ознаки не можна пропускати

Перші симптоми легко вважати за каприз чи закреп:

регулярні походи в лоток із крихітними грудками або зовсім без сечі;

кіт тужиться і може при цьому кричати;

сеча рожева або з кров’ю;

калюжі повз лоток, часто на прохолодній плитці або у ванні;

постійне вилизування під хвостом.

Самці — у групі особливого ризику. Уретра в них вузька, і закупорити її може навіть невелике скупчення кристалів. Коли сеча перестає виходити, у крові зростає рівень калію, страждають нирки та серце. Без допомоги цей стан здатний вбити тварину за одну-дві доби.

Правило просте. Якщо кіт не мочився більше 12 годин або тужиться без результату, їхати до лікаря потрібно відразу, навіть вночі. Номер цілодобової клініки краще зберегти в телефоні заздалегідь, поки все спокійно. Мешканцям півночі столиці стане в нагоді такий варіант: цілодобова ветклініка в Києві є на Оболоні, туди можна приїхати і о третій годині ночі.

У клініці лікар спочатку відновлює відтік сечі (як правило, ставить катетер під седацією), потім дивиться аналізи крові та сечі, робить УЗД. Далі все залежить від типу кристалів. Струвіти часто вдається розчинити лікувальною дієтою, оксалати так не розчиняються, і тоді потрібні інші методи, аж до операції. Рішення ухвалює лікар після обстеження.

Що власник може зробити вже сьогодні

Додати до раціону вологий корм: у павучах і консервах близько 75–80% води.

Розставити миски з водою у кількох кімнатах, подалі від їжі. Багато котів охоче п’ють із широкої керамічної миски або фонтанчика.

Тримати лотків на один більше, ніж котів, та прибирати їх щодня.

Грати з котом 10-15 хвилин кілька разів на день, це і рух, і зняття стресу.

Брати в укриття не тільки переноску, а й невеликий запасний лоток.

Не переводити кота на “урологічний” корм самостійно. Дієта, яка допомагає за одного типу каменів, за іншого може не підійти.

Типова історія має такий вигляд. Домашній кіт, чотири роки, сухий корм, кілька зайвих кілограмів. У листопаді він починає бігати в лоток, господарі грішать на закреп. Наступного вечора кіт млявий, він блює, живіт болить. Діагноз – закупорка уретри, катетер, кілька днів лікування, потім зміна раціону. Тепер у цій квартирі три миски з водою, і кіт їсть вологий корм.

Перевірити свого вихованця можна прямо зараз: порахуйте, скільки разів на добу він ходить у лоток і подивіться на розмір грудок. Якщо грудки стали помітно меншими, а походів більше, це привід не чекати вихідних.

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