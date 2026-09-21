Скільки коштує поклейка шпалер у 2026 році та від чого залежить ціна

Ремонт квартири у 2026 році складно планувати без попереднього підрахунку вартості робіт. Особливо це стосується оздоблення стін, адже сама покупка шпалер — лише частина витрат. Окремо доведеться заплатити майстру за поклейку, а за потреби — ще й за підготовку поверхні.

Тож скільки коштує поклеїти квадратний метр шпалер у 2026 році? Розповідаємо детально нижче у матеріалі

Скільки коштує поклейка шпалер у 2026 році

За актуальними даними з прайсів майстрів, середня ціна поклейки паперових шпалер на стіну в Україні становить близько 213–214 грн за квадратний метр. Загальний діапазон пропозицій — приблизно від 120 до 350 грн/м².

Для вінілових та флізелінових шпалер середня вартість роботи становить близько 200 грн/м², але залежно від майстра та складності замовлення ціна може бути від 120 до 300 грн за квадратний метр.

Вартість поклейки одного квадратного метра шпалер залежить передусім від матеріалу. Чим складніше працювати з покриттям, тим вищою може бути ціна послуги.

У середньому у 2026 році можна орієнтуватися на такі розцінки:

паперові шпалери — близько 213–214 грвень/м²;

вінілові або флізелінові — близько 200 грн/м²;

шпалери на тканинній основі або шовкотрафаретні — близько 288 грн/м²;

бамбукові — близько 294–297 гривень/м²;

склошпалери — близько 187–188 грн/м²;

пробкові — близько 238–242 гривень/м²;

фотошпалери — близько 389 грн/м²;

рідкі шпалери — близько 266–269 грн/м².

Це саме вартість роботи. Шпалери, клей та інші матеріали оплачуються окремо.

Яка вартість поклейки одного квадратного метра шпалер на стіну

Якщо йдеться про звичайну поклейку шпалер на стіну, у 2026 році варто закладати приблизно 200–215 грн за квадратний метр для найбільш поширених матеріалів.

Наприклад, вартість поклейки одного квадратного метра шпалер на стіну з паперовим покриттям у середньому становить 213 грн/м². Водночас актуальні пропозиції майстрів перебувають у межах 120–350 гривень/м².

Для вінілових та флізелінових шпалер середній показник становить близько 200 грн/м², а діапазон цін — 120–300 грн/м².

Тобто універсальної ціни для всіх видів шпалер немає. Перед замовленням роботи краще уточнити не тільки тариф за квадратний метр, а й те, що саме входить у цю суму.

Скільки коштує поклеїти шпалери у 2026 році: приклад розрахунку

Щоб приблизно зрозуміти бюджет, можна взяти кімнату, де площа стін для обклеювання становить 40 квадратних метрів. Якщо майстер працює за середньою ціною 213 грн/м², сама поклейка паперових шпалер коштуватиме близько 8520 грн.

Для вінілових або флізелінових шпалер за середньою ціною 200 грн/м² робота обійдеться приблизно у 8000 грн. Це лише орієнтовний розрахунок без вартості шпалер, клею та підготовки стін.

Від чого залежить ціна поклейки шпалер

На практиці скільки коштує поклейка шпалер для конкретної кімнати, майстер визначає після оцінки обсягу роботи. Навіть дві кімнати однакової площі можуть мати різну кінцеву вартість.

Одним із головних факторів є малюнок. Якщо його потрібно ретельно підганяти на кожному полотні, робота займає більше часу. Через це складні шпалери можуть коштувати дорожче в поклейці, ніж однотонні.

Важлива й геометрія приміщення. Велика кількість кутів, ніш, виступів, арок або інших складних ділянок ускладнює роботу.

Ще один фактор — площа замовлення. За великий обсяг робіт із майстром іноді можна домовитися про іншу ціну. Водночас невелике замовлення може мати мінімальну вартість виїзду.

Чи входить підготовка стін у вартість

Не варто автоматично вважати, що ціна поклейки включає підготовку поверхні.

Якщо на стінах залишилися старі шпалери, їх доведеться зняти. Далі може знадобитися ґрунтування, шпаклювання або вирівнювання поверхні. Такі роботи часто рахуються окремо.

Наприклад, на сервісах пошуку майстрів окремо вказується вартість демонтажу старих шпалер і ґрунтування стін. У Києві актуальні пропозиції на вересень 2026 року, зокрема, стартують від 10 грн/м² за зняття старих шпалер та від 36 грн/м² за ґрунтування стін, хоча конкретна ціна залежить від виконавця.

Тому перед ремонтом краще попросити майстра назвати повну суму, а не лише ціну за квадратний метр поклейки.

Скільки коштує поклеїти шпалери на стелю

Робота зі стелею зазвичай коштує дорожче, оскільки майстру доводиться працювати у складнішому положенні.

У 2026 році середня ціна поклейки паперових шпалер на стелю становить близько 232 грн/м², а актуальний діапазон пропозицій — 140–375 грн/м².

Для вінілових або флізелінових шпалер середня вартість також становить близько 232 грн/м², при цьому пропозиції коливаються приблизно від 140 до 360 грн/м².

Як не переплатити за поклейку шпалер

Перед початком ремонту варто одразу уточнити кілька моментів. Насамперед запитайте, чи входить у названу ціну підготовка поверхні, демонтаж старих шпалер та ґрунтування.

Також варто обговорити підбір малюнка. Якщо шпалери мають великий орнамент, кількість матеріалу та час роботи можуть збільшитися.

Не менш важливо уточнити, чи є додаткова плата за складні ділянки, кути, ніші та високу стелю.

Отже, скільки коштує поклеїти шпалери у 2026 році в Україні? Для звичайних паперових шпалер орієнтиром є близько 213 грн за квадратний метр, для вінілових та флізелінових — близько 200 грн/м². Водночас реальні пропозиції можуть бути приблизно від 120 до 350 грн/м², залежно від матеріалу, складності та умов роботи.

Тому перед замовленням ремонту варто рахувати не тільки вартість поклейки одного квадратного метра шпалер, а й додаткові роботи та матеріали. Саме вони можуть суттєво вплинути на остаточну суму.

Раніше ми писали про те, з чого почати ремонт у новобудові, щоб уникнути зайвих витрат і зробити все правильно з першого разу.

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