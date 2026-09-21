Стиль життя

Скільки коштує поклейка шпалер у 2026 році та від чого залежить ціна

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 17:00 5 хв.
Сколько стоит поклейка обоев в 2026 году и от чего зависит цена
Фото Pexels

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