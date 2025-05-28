Стиль життя
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Модні дивани 2025 — новинки дизайну для лофту, мінімалізму та джапанді

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Травня 2025, 14:30
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Фото Unsplash

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