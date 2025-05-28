Модні дивани 2025 — новинки дизайну для лофту, мінімалізму та джапанді

До вибору меблів варто ставитися дуже ретельно! Це та річ, яка має довго служити, легко митися і радувати око. А ще — бути зручною і бажано модною. Тож під час заїзду у нове житло чи ремонту нам нерідко хочеться подбати про свій комфорт: і дивани купити, і килими підібрати, і все гармонійно розмістити.

А що нині в моді? Яким дизайнам диванів можна віддати перевагу і які кольори зараз у тренді? Про все тобі детально розповімо.

Які дивани у тренді 2025

Звісно, мода на дивани це одне, найголовніше, аби він підходив під твій ремонт і стиль житла. Теперішня мода на меблі проста і зрозуміла: комфорт, екологічність, незвичайна форма і пастельні кольори.

Протягом останніх п’яти років зростає популярність диванів, що виготовлені з органічних чи перероблених матеріалів. Наприклад, з льону, дерева, бамбуку, екопіни тощо. Для значної частини людей диван не має завдавати шкоди довкіллю. А ще, бажано, аби диван був мінімалістичним та функціональним.

Аби в разі чого на ньому могли розміститися гості, а сам він не займав половину кімнати. Серед кольорів є два модних напрямки у 2025 році. Перший — пастельні, бежеві, білі, ніжно коричневі, кавові, мигдальні відтінки.

А для любителів акцентів у ремонті вдалими будуть такі яскраві відтінки: темно-зелений, глибокий синій, помаранчевий, гірчичний, винний.

Важливі й текстури. Наприклад, приємними на дотик стануть обшивки з оксамиту, замші, флоку (антикіготь), шенілу. Такі й інші має інтернет-магазин меблів INTERIA.

Як підібрати диван під свій ремонт

Найчастіше ми не користуємося послугами дизайнерів, адже на це потрібні додаткові кошти. Якщо тобі хочеться вдало підібрати диван під стиль ремонту, можна підгледіти ідеї, наприклад, у Pinterest. Напиши “диван до стилю Лофт” чи ремонт у стилі мінімалізму.

Варто знайти 5-10 варіантів диванів, і з готовими фото прийти до спеціалістів магазину.

Під розповсюджений стиль ремонту лофт підійдуть дивани чорного, сірого, темно-зеленого кольорів — вони чудово поєднаються з бетонними стінами, цеглою і металевими елементами.

Сам диван має бути простої форми, без ніжок або на невисоких ніжках. Краще віддати перевагу дивану з широкими підлокітниками. Сам диван може бути модульним, якщо місця у квартирі небагато. Оббивку можна вибрати велюрову, з екошкіри, міцного текстилю.

Для ремонту в стилі мінімалізм диван має бути простим і водночас елегантним, функціональним. Найкраще вибирати молочні та кавові відтінки, без принтів та візерунків. Навколо дивану має лишатися простір. Можна вибрати кутовий диван, диван на дерев’яних ніжках.

А для джапанді (поєднання японського мінімалізму та скандинавської функціональності) вибір дивану може бути таким: природний чи нейтральний відтінок, відсутність яскравих акцентів та візерунків, низька посадка без ніжок, проста форма дивану без вигинів та цікавих ліній.

Раніше ми розповідали, який дизайн дитячої кімнати вибрати.

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