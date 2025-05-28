Модные диваны 2025 — новинки дизайна для лофта, минимализма и джапанди

К выбору мебели стоит относиться очень тщательно! Это та вещь, которая должна долго служить, легко мыться и радовать глаз. А еще — быть удобной и желательно модной. Во время заезда в новое жилье или ремонта нам нередко хочется позаботиться о своем комфорте: и диваны купить, и ковры подобрать, и все гармонично разместить.

А что сейчас в моде? Каким дизайнам диванов можно отдать предпочтение и какие цвета сейчас в тренде? Обо всем тебе подробно расскажем.

Какие диваны в тренде 2025

Конечно, мода на диваны — это одно, но самое главное, чтобы он подходил под твой ремонт и стиль жилья. Нынешняя мода на мебель проста и понятна: комфорт, экологичность, необычная форма и пастельные цвета.

В последние пять лет растет популярность диванов, изготовленных из органических или переработанных материалов. Например, из льна, дерева, бамбука, эко-пены и т.д. Для значительной части людей диван не должен наносить вред окружающей среде. А еще, желательно, чтобы диван был минималистичным и функциональным.

Чтобы в случае чего на нем могли разместиться гости, а сам он не занимал половину комнаты. Среди цветов есть два модных направления в 2025 году. Первый — пастельные, бежевые, белые, нежно коричневые, кофейные, миндальные оттенки.

А для любителей акцентов в ремонте удачными будут такие яркие оттенки: темно-зеленый, глубокий синий, оранжевый, горчичный, винный.

Важны и текстуры. Например, приятными на ощупь станут обшивки из бархата, замши, флока (антикиготь), шенила. Такие и другие есть в интернет-магазине мебели INTERIA.

Как подобрать диван под свой ремонт

Чаще всего мы не пользуемся услугами дизайнеров, ведь на это нужны дополнительные средства. Если тебе хочется удачно подобрать диван под стиль ремонта, можно подсмотреть идеи, например, в Pinterest. Напиши “диван к стилю Лофт” или ремонт в стиле минимализма.

Нужно найти 5-10 вариантов диванов, и с готовыми фото прийти к специалистам магазина.

Под распространенный стиль ремонта лофт подойдут диваны черного, серого, темно-зеленого цвета — они прекрасно сочетаются с бетонными стенами, кирпичом и металлическими элементами.

Сам диван должен быть простой формы, без ножек или на невысоких ножках. Лучше отдать предпочтение дивану с широкими подлокотниками. Сам диван может быть модульным, если места в квартире немного. Обивку можно выбрать велюровую, из эко-кожи, крепкого текстиля.

Для ремонта в стиле минимализм диван должен быть простым и одновременно элегантным, функциональным. Лучше выбрать молочные и кофейные оттенки, без принтов и узоров. Вокруг дивана должно оставаться пространство. Можно выбрать угловой диван, диван на деревянных ножках.

А для джапанди (сочетание японского минимализма и скандинавской функциональности) выбор дивана может быть таким: естественный или нейтральный оттенок, отсутствие ярких акцентов и узоров, низкая посадка без ножек, простая форма дивана без изгибов и интересных линий.

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