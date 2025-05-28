Стиль жизни
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Модные диваны 2025 — новинки дизайна для лофта, минимализма и джапанди

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 мая 2025, 14:30
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Фото Unsplash

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