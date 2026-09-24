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Тренды и комфорт: какую качественную обувь стоит добавить в свой гардероб в этом сезоне

Марина Слизовская, редактор сайта 24 сентября 2026, 15:00 5 мин.
Женская обувь на осень 2026
Фото Unsplash

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