Тренды и комфорт: какую качественную обувь стоит добавить в свой гардероб в этом сезоне

Начало нового сезона — это отличная возможность что-то изменить в своей жизни и добавить другие краски. Осеннее обновление гардероба может быть не только практичным делом, но еще и полезной возможностью посмотреть на себя с необычного ракурса. Если ты пока не готова к кардинальным изменениям в образе, можешь начать свой маленький эксперимент с подбора новой обуви на осень 2026.

Осенняя обувь должна быть не только стильной и красивой, также тебе должно быть в ней удобно. В нашем материале рассказываем о женской обуви на осень 2026, которая сочетает в себе тренды этого сезона и такую ​​желанную практичность.

Какая модная женская обувь станет главным хитом этого сезона

В сентябре совсем не хочется думать о приближении холодов, поэтому пока прогулки на улице еще комфортны, стоит подобрать себе новенькие лоферы, оксфорды или замшевые кроссовки. Среди разнообразной обуви из ассортимента modivo.ua ты точно найдешь своего фаворита, который освежит твой осенний look.

В этом сезоне особенной популярностью среди модниц пользуются черно-белые лоферы и классические черные оксфорды, которые можно отлично сочетать с джинсами прямого кроя и жакетом или кожаной курткой. Стильные женские лоферы бренда Juicy Couture можно найти в интернет-магазине modivo.ua. Также среди главных трендов осеннего сезона — милые лоферы с тарочками. Присмотрись к замшевым моделям на каблуке или кожаным вариантам.

Перед наступлением октября уже пора присматривать новенькую пару ботинок или сапог. Поэтому рассказываем, какие женские сапоги будут носить осенью 2026. Среди самых трендовых моделей: сапоги выше колена, напоминающие жокейские. Возможно, именно в этом сезоне тебе стоит их примерить вместе с миди-юбкой и объемным верхом, потому что когда еще экспериментировать с образом, как не сейчас.

Если не боишься добавить в свою повседневную обувь выразительных акцентов – обрати внимание на яркие кожаные ботфорты с овчиной. В этой модели тебе будет не только тепло, но и красиво.

Характерной особенностью этого сезона является также мода на двухцветную обувь. Это касается не только туфель и лоферов, но и теплых осенних сапог. Чем контрастнее это сочетание – тем лучше. Это может быть темный носок и светлая пятка на моделях из кожи или замши.

Еще один полноценный элемент гардероба этой осенью — резиновые сапоги, давно переставшие быть лишь обувью на случай дождей. Они остаются утилитарными, но при этом эту обувь можно стильно соединить с классическими пальто, костюмами и даже юбками. Если тебе нравится country style, тогда Hunter сапоги из ассортимента modivo.ua удачно дополнят твой новый образ.

Как правильно выбрать качественную женскую обувь для ежедневного комфорта

Красивая и стильная обувь улучшает настроение, однако комфорт не менее важен, если речь идет о ежедневном использовании новых кроссовок или сапог. На что нужно обратить внимание при покупке новой обуви?

Твоя идеальная пара должна быть сшита из качественных материалов, поэтому рекомендуем отдавать предпочтение натуральной коже, замше или нубуку, также на теплый период можно рассмотреть варианты из текстиля.

Натуральная кожа устойчива к влаге и ее легко очистить от ежедневной грязи. На modivo.ua сейчас есть красивые кожаные сапожки со скидкой от бренда MEXX.

Замша и нубук – отличные варианты для сухой погоды, однако при необходимости можно сделать эти материалы более практичными, используя водоотталкивающие спреи перед выходом из дома.

Осенью при выборе обуви также важно обращать внимание на подкладку. На теплый период достаточно будет текстильной или кожаной. Когда наступят холода и регулярные дожди, выбирай обувь с подкладками, которые будут хранить тепло, не перегревая стопу, — плотный флис, тонкая шерсть, байка или мембранные ткани.

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Как выгодно купить женскую обувь в интернет-магазине

Выгодно купить женскую обувь можно в различных интернет-магазинах, используя межсезонные распродажи, Black Friday, промо-коды и программы лояльности от самих магазинов. Покупка обуви онлайн абсолютно комфортна и удобна, при соблюдении нескольких простых правил.

Во-первых, правильно измерь стопу перед покупкой товара. Для этого вечером (когда ноги немного набухают) определи размер стопы от пятки до самого длинного пальца — обведи стопу на листе бумаги и затем измерь линейкой. К полученным результатам добавь до 1,5 см, если подбираешь себе тёплую обувь, или 0,5 см – если легкую. Измерь обе стопы и ориентируйся на больший размер. Затем сравни свои размеры с размерной сеткой конкретного изготовителя.

Во-вторых, предварительно проверь условия возврата товара на случай, если пара тебе не подойдет или не понравится.

В третьих, изучи имеющиеся инструменты экономии конкретного интернет-магазина. Например, участники Modivo club получают -15% на первую покупку, имеют продленный срок возврата (до 30 дней), а также ранний доступ к акциям и распродажам и еще персональную скидку до дня рождения.

Поэтому тебе легко удастся сэкономить на приобретении качественной обуви, еще и без лишних хлопот. Желаем тебе удачных покупок и яркой осени в новом образе.

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