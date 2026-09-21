Кто прошел в финал Україна має талант 2026: список финалистов шоу

20 сентября завершился пятый выпуск Україна має талант — финальный кастинг нового сезона, посвященного 35-летию Независимости Украины. На сцену вышли участники из разных городов Украины и даже из-за границы, которые показали свои способности в танцах, музыке, стендапе, гимнастике и других жанрах.

По результатам последнего кастинга судьи Стас Боклан, Елена Кравец и Артем Пивоваров определили участников, которые продолжат борьбу в финале. Четверо из них получили золотые кнопки, поэтому попали в решающий этап автоматически.

Україна має талант: кто прошел в финал

Первым участником, который обеспечил себе место в финале, стал 41-летний пианист из Киева Алексей Беглецов. На сцене он выступает под псевдонимом MAESTROPIANО и считается пианистом-виртуозом.

Его выступление настолько впечатлило Артема Пивоварова, что судья нажал золотую кнопку.

— Друг, ты в финале. Нет больше никаких препятствий. Я хочу видеть тебя в финале. Удиви меня. Пожалуйста, не подведи меня, — обратился Пивоваров к Беглецову.

В финал также прошел 22-летний киевлянин Артур Гульванский. Мим представил номер Воин, в котором через пластику и образы показал, как война меняет человека, его внутреннее состояние и восприятие жизни.

Для Артура эта тема имеет личную связь с семьей. В 2022 году его отец присоединился к войску, а впоследствии после полученной травмы стал капелланом. Сейчас он помогает людям, которые вернулись с фронта.

— Он помогает людям, которые были на фронте, стать более духовно сильными. Я хочу этим номером сказать: поймите, эти люди (военные — ред.) прошли ад. Этим людям нужна поддержка. Я помню. Я понимаю. И мне жаль, что так произошло, — подчеркнул Артур.

Еще одним финалистом Україна має талант 2026 стал 26-летний стендап-комик Дмитрий Долгий. Он родом из Каменца-Подольского, а сейчас живет в Берлине.

В своем номере Дмитрий говорил о собственной жизни, личных отношениях и участии в талант-шоу. Юмор комика настолько понравился Стасу Боклану, что судья решил отдать ему золотую кнопку.

— Знаете, Дмитрий, я много лет выхожу на сцену и всю жизнь завидую людям, которые, выходя на сцену, моментально завоёвывают внимание зрителей. Это такая внутренняя энергия, которая, наверное, даётся Богом при рождении. Это либо есть, либо нет. У вас это есть. Поэтому от меня вот это…, — сказал Стас Боклан и нажал золотую кнопку.

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Танцы, рекорды и опасные трюки

Среди тех, кто продолжит борьбу за победу, оказались и юные бальные танцоры — 7-летний Ринат Бугай из Харькова и его партнерша Лали Митченко из Киева.

Пара уже имеет международное достижение — Ринат и Лали стали победителями Blackpool Dance Festival в своей возрастной категории. После начала полномасштабной войны семья мальчика была вынуждена выехать за границу, поэтому перед конкурсом танцоры имели всего несколько онлайн-тренировок.

Выступить перед украинской аудиторией Ринат мечтал давно. На сцене Україна має талант вместе с Лали он исполнил танцевальный номер под хиты Майкла Джексона.

Среди финалистов Україна має талант 2026 оказалась и 15-летняя София Теплая из Подольска Одесской области. Для девушки это выступление стало возвращением на шоу спустя пять лет.

На этот раз София подготовила номер, в котором объединила эквилибр и стрельбу из лука. Спортсменка выполнила сложный трюк — ногами натянула лук и выстрелила в цель огненной стрелой.

— София, во-первых, вы прекрасны. Во-вторых, я вижу вас несколько минут, но осознаю, сколько за вашими плечами труда, синяков, ошибок, страха, который вы побороли. И тысячи часов в одиночестве. И весь этот коктейль, приправленный многими нюансами, которые не видят люди, называется мастерством. Это было потрясающе, профессионально. Это действительно киношный сценарий, в котором вы являетесь персонажем, который доказывает не только миру, но и себе, что люди имеют право на ошибки, — обратился Артем Пивоваров к Теплой.

После пятилетнего перерыва на шоу вернулась и 13-летняя Дария Пономаренко из Черкасс. За это время девушка успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса — она стала первым ребенком в Украине, который установил рекорд в пилонном спорте.

На сцене Україна має талант Дария продемонстрировала сложный номер на воздушном пилоне. Выступление настолько впечатлило Елену Кравец, что она нажала золотую кнопку.

Отдельно судьи отметили выступление Елены Вагоновой и Валерии Радомской. Женщины более семи лет не были в Украине и специально вернулись домой из Шанхая, чтобы принять участие в проекте.

На сцене они показали воздушную гимнастику на волосах. Одним из самых сложных элементов стало висение на волосах. Участницы также установили Национальный рекорд, провисев 2 минуты 2 секунды.

После номера Стас Боклан, Елена Кравец и Артем Пивоваров аплодировали гимнасткам стоя. В результате Елена Вагонова и Валерия Радомская получили совместную золотую кнопку.

Танцоры и юный вокалист

Среди участников, которые продолжат борьбу, — киевский танцевальный коллектив BE BEST TEACHERS. В команду входят преподаватели в возрасте от 18 до 38 лет, а возглавляет ее Юджин Кулаковский.

Для Україна має талант танцоры подготовили перформанс, в котором через хореографию рассказали собственную историю.

— На самом деле было такое ощущение, будто ты смотришь какой-то очень классный, интересный фильм. И после этого ты сидишь, и тебе нужно 5 – 10 минут, чтобы понять, что происходило. Ваши эмоции, гримасы… Это было очень круто! — отметил Артём Пивоваров.

Еще одним финалистом стал 12-летний Марко Сердинский из Ивано-Франковска. Юный вокалист привлек внимание зрителей своим необычным тембром, а его видео в TikTok набирают тысячи просмотров.

Марко уже имеет опыт участия в большом музыкальном конкурсе — он стал финалистом Национального отбора на Детское Евровидение-2026. На сцене мальчик исполнил песню Николая Мозгового Материнская любовь, посвятив выступление своей маме.

Группа Sick Solution и 7-летний барабанщик

Одним из самых необычных решений пятого выпуска стало объединение двух участников — хардкор-группы Sick Solution и 7-летнего Мирона Рогозного.

Участники Sick Solution, которым от 30 до 31 года, приехали на кастинг из Винницы. Сейчас музыканты являются военнослужащими бригады Азов, поэтому выступление на шоу для них стало возможностью выйти на сцену прямо со службы.

Позже перед судьями выступил 7-летний Мирон Рогозный из Днепра. Мальчик сыграл на барабанах композицию Psychosocial группы Slipknot, которая является одной из любимых групп Артема Пивоварова.

Артист не остался в стороне и сам вышел к Мирону на сцену, взяв в руки барабанные палочки.

После выступлений жюри решило объединить участников. Поэтому в финале Sick Solution и Мирон Рогозный будут выступать вместе.

Финалисти Україна має талант: полный список

По итогам пятого выпуска в финал прошли:

MAESTROPIANО — Алексей Беглёцов, Киев;

Артур Гульванский, Киев;

Дмитрий Долгий, Каменец-Подольский / Берлин;

Ринат Бугай и Лали Митченко, Харьков / Киев;

София Теплая, Подольск Одесской области;

Дария Пономаренко, Черкассы;

Елена Вагонова и Валерия Радомская, Шанхай;

BE BEST TEACHERS, Киев;

Марко Сердинский, Ивано-Франковск;

Sick Solution и Мирон Рогозный, Винница / Днепр.

Итак, финалисты Україна має талант 2026 уже определены. Впереди участников ждёт финальный этап шоу, где они будут соревноваться за победу и главный приз сезона.

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