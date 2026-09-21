Стиль жизни Шоу-биз

Кто прошел в финал Україна має талант 2026: список финалистов шоу

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 сентября 2026, 13:35 7 мин.
Україна має талант финаслити: кто прошел в финал в пятом выпуске
Фото СТБ

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