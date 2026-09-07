Вражаючі виступи військових та зірки TikTok: як пройшов третій епізод Україна має талант

У неділю, 6 вересня, глядачі телеканалу СТБ побачили третій епізод телешоу Україна має талант. На сцену вийшли таланти з усіх куточків країни, зокрема діти з прифронтових регіонів, військовослужбовці, артисти, які прославляють Україну у світі, та TikTok-зірки.

Читай, як пройшов третій кастинг Україна має талант, у нашому матеріалі.

Україна має талант 2026: як пройшов третій епізод

Третій епізод талант-шоу відкрили танцівники ARCHI&TIM — брати-близнюки Артур та Тимур Карпінські. Чоловіки є військовослужбовцями 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Артем Пивоваров одразу впізнав братів, бо на початку кар’єри співпрацював із ними.

Артур і Тимур отримали за свій виступ “так” від усіх членів журі. Вони подякували командуванню за можливість взяти участь в талант-шоу та назвали великою відповідальністю представлення своєї бригади на сцені Україна має талант.

— Я думаю, всі погодяться, що ви не підвели свою 82-гу бригаду. Це було серйозно, по-дорослому, по-чоловічому, – сказав Стас Боклан.

У третьому епізоді талант-шоу виступив сопілкар-бітбоксер Віталій Дужик, який є колишнім учасником гурту Kalush Orchestra — переможців Євробачення-2022.

Артем Пивоваров впевнено зазначив, що в цьому жанрі в Україні артист є найкращим.

Новий випуск Україна має талант не обійшовся й без участі юних рекордсменів України. Свій номер показала 10-річна Вероніка Непомняща, яка у 6-річному віці виконала складний вигин Марінеллі і стала наймолодшою гімнасткою, яка змогла показати цей трюк.

Вероніка приїхала із Запоріжжя, яке перебуває під постійними російськими атаками. За словами дівчинки, вона сильно хвилюється під час обстрілів і у такі моменти думає про свої тренування.

— Це було артистично, поетично, захопливо. Не зрозуміло, як так можна робити. І при цьому ще й нічого не болить. Завдяки вам ми тепер будемо проводити експерименти зі своїми зубами, спинами, руками й ногами. Я вам дуже вдячний за цей номер. Як батько, як дідусь скажу вам: бережіть себе, будь ласка, – наголосив Стас Боклан.

Також новий випуск Україна має талант запам’ятався особливим дуетом: Олексій Карпенко виступив разом зі своїм 80-річним дідусем Володимиром. Онук та дідусь виконали пісню “Осіннє золото” композитора Ігоря Шамо, під час якої Володимир співав, а Олексій грав на фортепіано.

Артем Пивоваров зазначив, що цей дует поколінь вчергове підтвердив, що Україна дійсно має таланти.

Також свій номер приїхав показати 6-річний Данило Кондратюк — маленька зірка TikTok. Хлопчик вийшов на сцену талант-шоу із віршем “Ніколи не кричи на свою маму”, а ще зачитав рядки з творів письменника Сергія Жадана: “Пливи, рибо, пливи”, “Декому краще вдаються приголосні, декому голосні”.

Стас Боклан сказав, що Данило розчулив суддів своїм відчуттям світу та слова.

На Україна має талант 2026 повернулася гімнастка Софія Тепла. Під час свого виступу вона вистрілила ногами з лука вогняною стрілою і потрапила в ціль.

Пивоваров назвав її номер приголомшливим та професійним. А також наголосив на майстерності Софії, за якою стоять багато годин праці, страху та помилок, яких не бачать люди.

Третій епізод також запам’ятався виступом рекордсмена Гіннеса Дмитра Косатого. Дмитро є капітаном і служить у 199-му навчальному центрі десантно-штурмових військ.

Він віджався на брусах 54 рази із 16-кілограмовою гирею, і цим встановив ще один рекорд, який присвятив своєму загиблому побратиму та другу Сергію Лук’янчику.

Ще один виступ, присвячений загиблому військовослужбовцю, був від танцівників колективу MALVA. Їхній наставник Володимир Раков загинув на фронті 6 січня 2025 року.

Стас Боклан, коментуючи цей номер, зазначив, що із задоволенням дивився виступ. Також суддя висловив переконання, що тренер пишався б своїм колективом.

Також у третьому кастингу виступав срібний призер найпрестижнішого циркового фестивалю в Монте-Карло Артем Любаревич. Чоловік показав номер на повітряному пілоні й вразив ним Олену Кравець.

— Артеме… Коли жінка не може говорити, це щось говорить про її враження? Це задоволення. Різне. Естетичне в перше чергу. Повага велика до вас, до вашої жінки, – зазначила Кравець.

Завершила третій епізод талант-шоу реперка та учасниця МастерШеф 13 Маргарита Крутько. Дівчина прочитала власний реп й отримала одне “так” — від Артема Пивоварова, але Олена Кравець під чаc її виступу натиснула червону кнопку.

Своє рішення Олена пояснила тим, що представляє покоління, яке не звикло до того, що з великого екрана лунає лайка, також “для світового рівня треба ще трошки попрацювати”, додала суддя.

Хто з учасників 3 епізоду Україна має талант 2026 пройшов далі

ARCHI & TIM, 33 роки, Харків — танці;

Толя Белаєнко, 18 років, Жовті Води (Дніпропетровська обл.) — фокуси;

Степан Шелестюк і Катерина Степанько, 9 років, Дніпро — повітряна гімнастика;

Віталій Дужик, 26 років, Жидичин (Волинська обл.)/Київ — сопілкар-бітбоксер;

Ірина Карпенко-Гольцева, 46 років, Баку/Ірпінь (Київська обл.), Заячиці (Волинська обл.) — східні танці;

Вероніка Непомняща, 10 років, Запоріжжя — каучук;

Олексій та Володимир Карпенки, 32 та 80 років, Вишевичі (Житомирська обл.) — гра на фортепіано/вокал;

Данило Кондратюк, 6 років, Івано-Франківськ — декламування віршів;

Софія Тепла, 15 років, Подільськ (Одеська обл.) — еквілібр/стрільба з лука;

Дмитро Косатий, 27 років, Житомир — воїн-рекордсмен;

Варабец Нікола та Дмитрів Олександр, 18 і 17 років, Тернопіль — друзі-піаністи;

Танцювальний колектив MALVA, 13-15 років. Бровари (Київська обл.) — танці;

Даниїл Бандура, 13 років, Борислав (Львівська обл.) — еквілібристика на драбині/жонглювання;

Іван Степанов, 25 років, Хмельницький/Київ — лірник;

Артем Любаревич, 37 років, Біла Церква (Київська обл.) — повітряний пілон;

Марія Василенко, 19 років, Чернігів — акробатика на гіроскутері;

Роман Мельник, 22 роки, Добрівляни (Тернопільська обл.)/Київ — вокал;

Данило Мантулін, 31 рік, Суми/Кропивницький — паппінг.

Четвертий епізод Україна має талант вийде на телеканалі СТБ у неділю, 13 вересня, о 19:00.

Раніше ми розповідали про те, як пройшов другий епізод Україна має талант і хто пройшов другий кастинг.

Фото: телеканал СТБ

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