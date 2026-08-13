Україна має талант повертається: дата прем’єри 2026 та новий склад журі

Після тривалої перерви Україна має талант повертається на наші телеекрани — уже 23 серпня 2026 на СТБ стартує новий сезон одного з найулюбленіших шоу країни.

Хто вестиме програми, а хто — судитиме учасників і чим здивує новий сезон — у матеріалі Вікон.

Україна має талант 2026: дата виходу

Кастинги учасників вже позаду, а зйомки нового сезону Україна має талант стартували. Вони подарували суддям і команді шоу безліч яскравих емоцій — від щирого сміху та захоплення до здивування й сліз.

Усього понад 200 учасників, унікальні таланти, що вже підкорили найпрестижніші сцени світу, та неймовірні історії українців — новий сезон Україна має талант вражатиме! На сцені покажуть силу, біль, незламність, красу та надію українців.

Ми побачимо таланти, які народилися або розкрилися саме у роки повномасштабної війни, несподівані здібності, гідні уваги навіть розвідки, а також рекорди, встановлені просто на сцені шоу.

Прем’єра відбудеться 23 серпня о 19:00 на каналі СТБ. Новий сезон шоу присвячений 35-річчю Незалежності України

Україна має талант 2026: судді

У новому сезоні таланти оцінюватимуть троє відомих українців. В журі:

Стас Боклан — популярний актор, відомий численними ролями в кіно та театрі;

Олена Кравець — акторка та телеведуча, яка багато років працює в українському шоубізнесі;

Артем Пивоваров — співак і автор масштабних музичних проєктів, який активно популяризує українську культуру.

Незмінним ведучим шоу залишиться Григорій Решетник. Він, як завжди, зустрічатиме учасників за лаштунками, підтримуватиме їх перед виходом на сцену та разом із залом переживатиме моменти тріумфу й хвилювання.

Перший випуск Україна має талант 2026 дивись 23 серпня о 19:00 на СТБ.

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