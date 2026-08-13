Як замаринувати гіркий перець на зиму: відкриєш баночку — і гостренького захочеться ще

Хочеш замаринувати гострий перець? Це вогняна закуска для справжніх поціновувачів гострого! Загалом це просто, головне — знати кілька важливих секретів.

Як замаринувати гіркий перець чилі на зиму: кілька практичних порад

Не бійся додавати в маринад цукор або мед. Вони пом’якшують дику пекучість і розкривають глибокий, багатий смак.

Якщо ти хочеш ідеально замаринувати гострий перець, спробуй замінити звичайний оцет на яблучний. Він додасть фруктову нотку.

Як замаринувати гіркий перець у холодному яблучному оцті (без варіння)

Інгредієнти (на банку 0,5 л):

Гострий перець (краще брати дрібний або середній) — скільки увійде в банку (250–300 г)

Яблучний оцет 6% (натуральний) — близько 200–250 мл (щоб повністю покрив овочі)

Цукор — 2–3 ст. л.

Сіль — 1 ч. л. (з гіркою)

Часник — 3–4 зубчики

Запашний та чорний перець горошком — по 4–5 шт.

Лавровий лист — 1 шт.

Як приготувати гіркий перець в оцті

Вимий перчини та добре висуши їх рушником (це важливо, щоб у банку не потрапила сира вода). Хвостики можна трохи підрізати, але залишити. Зроби у кожному 1–2 проколи зубочисткою біля основи. На дно стерильної банки поклади порізаний пластинками часник, горошки перцю та лавровий лист. Щільно виклади гострі перчини вертикально. У окремій склянці з’єднай яблучний оцет, цукор та сіль. Добре перемішай протягом кількох хвилин, щоб кристалики цукру й солі повністю розчинилися у холодному оцті. Залий цим холодним оцтовим розчином банку до самого верху. Закрий звичайною євро-кришкою або щільною капроновою. Постав банку у прохолодне темне місце (підвал або холодильник).

Перші 2–3 дні банку можна кілька разів злегка потрусити, щоб цукор і сіль, якщо вони випали в осад, повністю розподілилися.

Перець буде готовий до вживання через 3–4 тижні, коли добре просочиться маринадом.

Такі баночки спокійно зберігаються до двох років. І ось чому:

Натуральний яблучний оцет сам по собі є гарним консервантом. Ми використовуємо його в чистому вигляді, без води, тож мікроорганізми чи пліснява в такому середовищі просто не здатні розмножуватися.

Самі гострі перчини містять високу концентрацію речовин, які пригнічують бактерії.

Перець не вариться, тому він залишається щільним і хрумким, не стає м’яким навіть через рік зберіання.

Як смачно замаринувати гіркий перець з медом

Натуральний мед дає приємний присмак, який ідеально доповнює вогняну гостроту.

Інгредієнти (на 2 банки по 0,5 л)

Гострий перець — 500–600 г

Для маринаду

Вода — 500 мл

Оцет 9% (або яблучний 6%) — 100 мл

Мед — 3–4 ст. ложки (з гіркою)

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — 1 ст. л. (без гірки)

Рослинна олія — 2 ст. л.

Запашний перець — 5–6 горошин.

Як приготувати гіркий перець з медом

Вимий цілі перчини й проколи кожну в кількох місцях. Опусти у окріп на 1,5–2 хвилини, одразу переклади в холодну воду, а потім щільно розклади по стерильних банках. Закип’яти воду із сіллю, цукром, олією та запашним перцем. Зніми з вогню, дай трохи охолонути (до ~70°C), вмішай мед та оцет до повного розчинення. Залий перчини гарячим медовим маринадом, закрути стерильними кришками, переверни й залиш під теплою ковдрою. Додатково стерилізувати не потрібно.

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Джерело фото: Рinterest.

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