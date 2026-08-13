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Як замаринувати гіркий перець на зиму: відкриєш баночку — і гостренького захочеться ще

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Серпня 2026, 17:30 3 хв.
як замаринувати гострий перець на зиму

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