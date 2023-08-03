Якщо в тебе вдалий урожай овочів або їх вдалося купити за привабливою ціною, можна заготувати щось смачне на зиму.
Зберегти смак овочів можна за допомогою консервації. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати борщову заправку на зиму.
Для смачної борщової заправки знадобляться ті ж інгредієнти, що і для свіжого борщу. А ще трохи часу та баночок. Рецепт розрахований на 1 кг буряків, якщо хочеш заготувати більше — збільшуй інгредієнти пропорційно.
Знадобиться
Приготування
Якщо під рукою буряка немає, приготувати борщову заправку на зиму можна і без нього. Тоді борщ вийде більш томатним на смак. А рецепт також дуже простий. Приготування заправок заздалегідь зекономить багато часу на варіння борщу взимку.
Фото: Unsplash
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