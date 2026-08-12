Якщо в тебе вдалий урожай овочів або їх вдалося купити за привабливою ціною, можна заготувати щось смачне на зиму.
Зберегти смак овочів можна за допомогою консервації. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати борщову заправку на зиму.
Борщова заправка на зиму — рецепт
Для смачної борщової заправки знадобляться ті ж інгредієнти, що і для свіжого борщу. А ще трохи часу та баночок. Рецепт розрахований на 1 кг буряків, якщо хочеш заготувати більше — збільшуй інгредієнти пропорційно.
Знадобиться
- Буряк — 1 кг
- Цибуля — 3 шт.
- Морква — 3 шт.
- Томатна паста — 150 мл
- Оцет — 1 ст.л.
- Олія — 3 ст.л.
- Цукор — 3 ст.л.
- Сіль — 1 ст.л.
Приготування
- Помий та почисть овочі. Наріж цибулю невеликими кубиками. Виклади у каструлю.
- Моркву та буряк натри на тертці, переклади в каструлю. Додай томатну пасту, оцет, олію та спеції.
- Розмішай лопаткою та постав каструлю на плиту. Тушкуй овочі 30-40 хвилин.
- Банки простерилізуй. Читай, як стерилізувати банки. А потім розподіли заправку рівномірно.
- Закатай кришками та закутай у плед. Дай охолонути. Після охолодження заправку для борщу можна зберігати у холодильнику чи підвалі.
Борщова заправка на зиму: рецепт без буряка
Якщо під рукою буряка немає, приготувати борщову заправку на зиму можна і без нього. Тоді борщ вийде більш томатним на смак. А рецепт також дуже простий. Приготування заправок заздалегідь зекономить багато часу на варіння борщу взимку.
Знадобиться
- Помідори — 2 кг
- Цибуля — 600 г
- Морква — 600 г
- Болгарський перець — 600 г
- Олія — 200 мл
- Оцет — 150 мл
- Сіль — 2 ст.л.
- Цукор — 80 г
Приготування
- Помий овочі та почисть їх. Цибулю та перець наріж, моркву натри на тертці, а помідори перекрути в м’ясорубці або дрібно наріж.
- Переклади овочі в каструлю, додай оцет, олію, сіль та цукор. Розмішай усе лопаткою.
- Вари овочі 35-45 хвилин на середньому вогні після закипання.
- Простерилізуй банки.
- Розклади борщову заправку в банки, закрий кришками. Закутай у плед та дай охолонути. Після цього банки можна ставити у холодильник чи підвал.
Поради, як заготувати на зиму заправку для борщу:
- вибирай свіжі овочі;
- подрібни або натри овочі одразу після миття та очищення, щоб зберегти максимум вітамінів;
- обсмажуй або тушкуй овочі в невеликій кількості олії — це допоможе зберегти смак і аромат;
- додай сіль, цукор, лимонну кислоту чи оцет — вони будуть природними консервантами;
- стерилізуй банки та кришки перед наповненням, щоб уникнути псування;
- зберігай у темному, прохолодному місці — заправка стоятиме до весни.
Раніше ми розповідали, як заготувати аджику на зиму.
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