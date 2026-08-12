Якщо в тебе вдалий урожай овочів або їх вдалося купити за привабливою ціною, можна заготувати щось смачне на зиму.

Зберегти смак овочів можна за допомогою консервації. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати борщову заправку на зиму.

Борщова заправка на зиму — рецепт

Для смачної борщової заправки знадобляться ті ж інгредієнти, що і для свіжого борщу. А ще трохи часу та баночок. Рецепт розрахований на 1 кг буряків, якщо хочеш заготувати більше — збільшуй інгредієнти пропорційно.

Знадобиться

Буряк — 1 кг

Цибуля — 3 шт.

Морква — 3 шт.

Томатна паста — 150 мл

Оцет — 1 ст.л.

Олія — 3 ст.л.

Цукор — 3 ст.л.

Сіль — 1 ст.л.

Приготування

Помий та почисть овочі. Наріж цибулю невеликими кубиками. Виклади у каструлю. Моркву та буряк натри на тертці, переклади в каструлю. Додай томатну пасту, оцет, олію та спеції. Розмішай лопаткою та постав каструлю на плиту. Тушкуй овочі 30-40 хвилин. Банки простерилізуй. Читай, як стерилізувати банки. А потім розподіли заправку рівномірно. Закатай кришками та закутай у плед. Дай охолонути. Після охолодження заправку для борщу можна зберігати у холодильнику чи підвалі.

Борщова заправка на зиму: рецепт без буряка

Якщо під рукою буряка немає, приготувати борщову заправку на зиму можна і без нього. Тоді борщ вийде більш томатним на смак. А рецепт також дуже простий. Приготування заправок заздалегідь зекономить багато часу на варіння борщу взимку.

Знадобиться

Помідори — 2 кг

Цибуля — 600 г

Морква — 600 г

Болгарський перець — 600 г

Олія — 200 мл

Оцет — 150 мл

Сіль — 2 ст.л.

Цукор — 80 г

Приготування

Помий овочі та почисть їх. Цибулю та перець наріж, моркву натри на тертці, а помідори перекрути в м’ясорубці або дрібно наріж. Переклади овочі в каструлю, додай оцет, олію, сіль та цукор. Розмішай усе лопаткою. Вари овочі 35-45 хвилин на середньому вогні після закипання. Простерилізуй банки. Розклади борщову заправку в банки, закрий кришками. Закутай у плед та дай охолонути. Після цього банки можна ставити у холодильник чи підвал.

Поради, як заготувати на зиму заправку для борщу:

вибирай свіжі овочі;

подрібни або натри овочі одразу після миття та очищення, щоб зберегти максимум вітамінів;

обсмажуй або тушкуй овочі в невеликій кількості олії — це допоможе зберегти смак і аромат;

додай сіль, цукор, лимонну кислоту чи оцет — вони будуть природними консервантами;

стерилізуй банки та кришки перед наповненням, щоб уникнути псування;

зберігай у темному, прохолодному місці — заправка стоятиме до весни.

Раніше ми розповідали, як заготувати аджику на зиму.

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