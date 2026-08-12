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Як заготувати на зиму заправку для борщу — покрокові рецепти з буряком і без

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 12 Серпня 2026, 14:30 3 хв.
борщова заправка на зиму
Борщова заправка на зиму Фото Unsplash

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