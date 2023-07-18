Їжа та рецепти

Цей етап не можна пропускати: якими способами можна стерилізувати банки перед консервацією

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Липня 2023, 16:30
Як стерилізувати банки: способи перевірені часом
Фото: Pexels

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