Цей етап не можна пропускати: якими способами можна стерилізувати банки перед консервацією

Літо — сезон консервацій. Ми заготовляємо на зиму варення, різні соуси, заправки до борщу, соління та багато іншого. Щоб приготоване довго зберігалося, треба правильно простерилізувати банки.

Стерилізація — важливий процес, адже якщо його пропустити, то з консервацій можуть злетіти кришки. Також домашні заготівлі можуть зіпсуватися.

Ми розповімо, як правильно стерилізувати банки та які способи можна використовувати.

Зараз також дивляться

Як стерилізувати банки паром над каструлею

Щоб простерилізувати банку на пару, треба заповнити половину каструлі водою. Зачекати, поки закипить. У каструлю покласти кришки, а зверху помістити друшляк, сито або решітку. Можна використовувати спеціальний стерилізатор, що виглядає як плоска кришка з отвором для банки.

Банки перед стерилізацією помити, почекати, доки висохнуть. Поставити на решітку, друшляк або стерилізатор горлечком вниз.

Маленькі банки треба стерилізувати на пару близько шести-восьми хвилин.

Літрові чи дволітрові банки потрібно тримати над парою близько 10-15 хвилин.

Якщо банк об’ємом три літри та більше — 20-25 хвилин.

Знімати банки з каструлі треба, коли на внутрішніх стінах з’являться великі краплі води. Після стерилізації банки поставити шийкою вниз на сухий і чистий рушник, покласти кришки поруч внутрішньою стороною вниз.

Як стерилізувати банки в духовці

Щоб простерилізувати банки у духовці, її непотрібно попередньо розігрівати. Банки поставити в холодну духовку, не має значення, як саме: горлечком вгору чи вниз. Банки в духовку можна ставити одразу після миття.

У духовці не можна стерилізувати кришки з гумками, адже вони можуть розплавитись. Їх можна прокип’ятити у воді 10-15 хвилин.

У духовці виставити температуру 100-110°С. Банки мають перебувати в ній близько 20 хвилин. Все залежить від їхнього об’єму.

Коли пройде час, треба вимкнути духовку, але банки відразу не діставати. Дати їм охолонути кілька хвилин. Потім діставати лише сухим рушником. Якщо діставати мокрим, станеться перепад температур, і банки можуть луснути.

Як стерилізувати банки паром у мультиварці чи пароварці

У чашу мультиварки налити воду та покласти кришки. Вибрати та встановити насадку для приготування на пару, поставити на неї сухі банки горлечком вниз.

Далі вибрати режим Варіння на пару. Коли вода закипить, банки повинні стерилізуватися за часом стільки, скільки на пару над каструлею. Потім також поставити їх на сухий рушник горлечком вниз і чекати, поки повністю висохнуть.

Як стерилізувати банки в мікрохвильовці

Якщо зробити все правильно, то банки не луснуть і стерилізація у мікрохвильовці пройде успішно. У мікрохвильовій печі не можна стерилізувати кришки.

У банки треба налити 1,5-2 см води й поставити їх у мікрохвильову піч, включити максимальну потужність, запустити її на три-п’ять хвилин.

Вода має закипіти, а банки зсередини мають покритися великими краплями. Потім цю воду злити, а банки поставити горлечком вниз на рушник, поки не висохнуть.

Щоб заготівлі довше зберігалися, потрібно використовувати різні консерванти, наприклад, сіль. Але чи можна обійтися без неї? Раніше ми розповідали, чи можна зробити консервацію без солі.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!