Коли викопувати жоржини на зиму: покрокова інструкція

Жоржини — осінні квіти, які асоціюються з вереснем, початком навчального року в школах та усмішками вчителів. Ці квіти доволі невибагливі у догляді, однак потребують вчасного викопування та добрив.

Коли викопувати жоржини і як це правильно робити — читай в матеріалі.

Коли викопувати жоржини: оптимальні терміни

Хоч і жоржини вважаються доволі стійкими квітами, аби вони не замерзли, треба слідкувати й за денними, і за нічними температурами.

Якщо на градуснику нижче -3°C кілька ночей підряд, а земля достатньо зволожена дощами, краще викопати жоржини, навіть якщо вони рясно цвітуть.

Варто брати до уваги самі рослини: як тільки виявиш, що листочки й квіти стали в’янути від легкого морозу, — терміново викопуй бульби.

Коли викопувати жоржини на зиму та чи можна цього не робити

Важливо, що бульби жоржин тендітні, погано переносять вогкість та доволі схильні до різних захворювань і пошкоджень шкідниками (наприклад, гризунами). Часто фахівці ризикують, залишаючи на зиму цибулинки у відкритому ґрунті. Для цього вони додатково утеплюють ґрунт біля місця зростання жоржини, щоб вона не промерзла.

Але бульби цих квітів не найкраще терплять близькі до нуля температури. Крім цього, небезпеку несе волога в період спокою: восени ґрунт насичується опадами, а весною — талими водами. Тому навіть якщо в тебе є укриття, то підземна частина рослини може загинути. Через це краще все ж викопувати жоржини на зиму.

Коли викопувати жоржини та як це правильно робити: інструкція

Відріж їх пагони разом з квітами. При цьому залиш 10-15 см стебел. Відступи з лопатою якнайдалі від стебел, щоб не пошкодити посадковий матеріал. Занурюй лопату в ґрунт вертикально. Обкопай квіти з усіх боків. При цьому не витягуй бульби зі стебла. Землю в обкопаному місці обережно розгреби руками й вийми кореневу систему квітки з ями. Очисть бульби від землі або промий під водою. Оглянь цибулини. Гнилі частини й бульби зріж ножем, як і місця, пошкоджені паразитами. Довгі корінці бульб зріж за допомогою секатора і теж оброби зеленкою.

Якщо температура на вулиці нижче -3°C кілька ночей поспіль, а земля зволожена опадами, краще викопати жоржини навіть за умови активного цвітіння.

Як тільки листочки й квіти почнуть в’янути від легкого морозу, це ще один сигнал до викопування.

Як правильно зберігати жоржини взимку

Постав цибулини в прохолодне приміщення з температурою +4…+6°C та вологістю 60-70%. Наприклад, у льоху, підвалі. Якщо ти робитимеш це на балконі, то постав цибулини у дерев’яні ящики або коробки. Зимою накривай майбутні квіти ковдрою. Приміщення, в якому зберігатимуться жоржини, має бути темним, без сонячних променів. Це потрібно, щоб уникнути проростання цибулин. В коробки можна класти річковий пісок, тирсу. Змочувати корені купоросом і глиною. Залишити на кілька днів підсохнути. Також для зберігання жоржин узимку використовують способи з мохом, розтопленим парафіном, вермикулітом.

