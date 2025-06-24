Стиль життя Садівництво та город

Коли зрізати лаванду: секрети збирання та ароматного зберігання

Леся Манзюк, редакторка сайту 24 Червня 2025, 20:45
Когда срезать лаванду на сухоцвет
Фото Pexels

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